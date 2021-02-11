MHP ile İYİ Parti tek ses oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şubat Ayı Meclis toplantısı bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 92 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zinnur Büyükgöz başkanlık yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Gebze programı nedeni ile katılamadı. Meclis toplantısı öncesi muhalefetin sunduğu soru önergeleri tartışıldı.

ÜCRETSİZ OLSUN TALEBİ

Meclis toplantısında CHP grubu tarafından 3 soru önergesi verildi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ve Büyükşehir Meclis Üyesi Orhan Tanış imzasıyla verilen ilk soru önergesinde şu ifadelere yer verildi; “Kocaeli Üniversitesi Hastanesine gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık otopark alanı, büyükşehir tarafından genişletilmiş ve kapasitesi arttırılmıştır. Bu alan genişletilme çalışmasından sonra ücretli hale getirildi. Vatandaşlar bu alanın tekrar eskisi gibi ücretsiz olmasını talep etmektedir.”

CHP KAÇ KİŞİNİN MEMUR YAPILDIĞINI SORDU

CHP’liler tarafından verilen bir diğer soru önergesinde, “31 Mart 2019 ile 11 Şubat 2021 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden kaç kişi memur yapılmıştır?” denildi. Önergeye cevap veren Başkan Zinnur BÜyükgöz, “Özel kalem atamaları ile alakalı ütün atamalar meclis üyelerinin ilgisine sunuluyor. Yazılı olarak sunulan talep yazılı olarak cevap verilecek” dedi.

“NE KADAR MALZEME VERİLDİ?”

CHP grubunun bir diğer önergesinde ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait taş ocaklarında 2019 yılından itibaren tüm ilçe belediyelerinin her birine ne kadar malzeme verildiği konusunda tarafımıza yazılı bilgi verilmesi arz ve talep olunur” ifadelerine yer verildi.

“BELEDİYE KARŞILASIN”

İYİ Parti Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş’ın imzası ile meclise sunulan önergede, sosyal yardım alan ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS sınav ücretlerinin karşılanması talep edildi. Önergeye Cevap veren Zinnur Büyükgöz, “Sınav meselesi bütçe meselesidir. Bütçede görüşüldükten sonra meclise geri dönüş yapılır” ifadelerini kullandı. Tekraren cevap veren Acaroğlu, sınav zamanının yaklaştığını hatırlatarak konunun gündeme alınmasını istedi.

MHP İLE İYİ PARTİ TEK SES OLDU

MHP’li Meclis Üyesi Ertan Peker, Körfez Belediyesinin borçları karşılığında SGY’ya devrettiği mülkleri meclis gündemine taşıdı. Peker konuşmasında, “Körfez Belediyesi meclisinde Belde garajını devir kararı aldı. Zamanında Büyükşehir devredilen yerleri satın almıştı tekrar Büyükşehir belediyesi tarafından alınmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Peker’in ardından söz alan İyi Partili Canbaz, MHP’li Peker’in önergesine destek vererek, “Geçtiğimiz hafta bir takım belediye taşınmazları milli emlak ve SGK’ya devredildi. Büyükşehir Belediyesi daha önce mülk almıştı. Büyükşehir’in tekrar alınmasını istiyoruz burası körfezin kalbi çok büyük bir para değil 50-60 milyon gibi bir para ile alınabilir” dedi.