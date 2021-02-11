Janjan Oyuncak Körfez’de açılıyor

Janjan Toys körfez Şubesi aynı zamanda ilimizin en büyük oyuncak mağazalarından biri olacak. Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi no: 65 adresinde bulunan Albaraka Türk Körfez şubesinin eski binasında hizmet verecek olan 500 mertre kare kapalı alanı olan mağaza bu ay açılıyor. Körfez Amerikan Life Dil Kursunun hemen yanında bulunan mağazada 5 bin çeşit ürün bulunacak.
BÜYÜK İNDİRİM HAFTASI
Pilsan ve Ümit Bisiklet Bölge bayiisi, Barbie, Lego,Nerf, Fisherprice, Lol, Frozen, BabyHope, Spidarman, Bruder, HelloKitty, Avengers, Hotwheels, PlayDoh, Dickkie ve daha birçok lisanslı markaların satılacağı oyuncak mağazası açılış gününe özel yüzde 35'e varan indirimler uygulayacak.
AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR OLACAK
Hobi ve zeka oyuncaklarının da bulunacağı mağaza 24 Şubat Çarşamba günü hizmete girecek ve açılış gününe özel tüm ürünlerde farklı indirim kampanyaları düzenlenecek. 5 bin çeşit üründe yüzde 5'ten yüzde 35'e kadar açılış gününe özel indirimli ürünlerin satışı yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.