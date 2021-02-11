Janjan Oyuncak Körfez’de açılıyor

Janjan Toys körfez Şubesi aynı zamanda ilimizin en büyük oyuncak mağazalarından biri olacak. Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi no: 65 adresinde bulunan Albaraka Türk Körfez şubesinin eski binasında hizmet verecek olan 500 mertre kare kapalı alanı olan mağaza bu ay açılıyor. Körfez Amerikan Life Dil Kursunun hemen yanında bulunan mağazada 5 bin çeşit ürün bulunacak.

BÜYÜK İNDİRİM HAFTASI

Pilsan ve Ümit Bisiklet Bölge bayiisi, Barbie, Lego,Nerf, Fisherprice, Lol, Frozen, BabyHope, Spidarman, Bruder, HelloKitty, Avengers, Hotwheels, PlayDoh, Dickkie ve daha birçok lisanslı markaların satılacağı oyuncak mağazası açılış gününe özel yüzde 35'e varan indirimler uygulayacak.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR OLACAK

Hobi ve zeka oyuncaklarının da bulunacağı mağaza 24 Şubat Çarşamba günü hizmete girecek ve açılış gününe özel tüm ürünlerde farklı indirim kampanyaları düzenlenecek. 5 bin çeşit üründe yüzde 5'ten yüzde 35'e kadar açılış gününe özel indirimli ürünlerin satışı yapılacak.