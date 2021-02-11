Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Şub 2021 - 15:35- Yaşam G: 11 Şub 2021 - 15:36

Janjan Oyuncak Körfez’de açılıyor

Pilsan ve Ümit Bisiklet ana bayisi Janjan Toys Körfez Şubesi 24 Şubat Çarşamba günü açılacak ve açılışa özel yüzde 35'e varan indirimler uygulanacak.
mask

Janjan Toys körfez Şubesi aynı zamanda ilimizin en büyük oyuncak mağazalarından biri olacak. Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi no: 65 adresinde bulunan Albaraka Türk Körfez şubesinin eski binasında  hizmet verecek olan 500 mertre kare kapalı alanı olan mağaza bu ay açılıyor. Körfez Amerikan Life Dil Kursunun hemen yanında bulunan mağazada 5 bin çeşit ürün bulunacak.

BÜYÜK İNDİRİM HAFTASI

Pilsan ve Ümit Bisiklet Bölge bayiisi, Barbie, Lego,Nerf, Fisherprice, Lol, Frozen, BabyHope, Spidarman, Bruder, HelloKitty, Avengers, Hotwheels, PlayDoh, Dickkie ve daha birçok lisanslı markaların satılacağı oyuncak mağazası açılış gününe özel yüzde 35'e varan indirimler uygulayacak.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR OLACAK

Hobi ve zeka oyuncaklarının da bulunacağı mağaza 24 Şubat Çarşamba günü hizmete girecek ve açılış gününe özel tüm ürünlerde farklı indirim kampanyaları düzenlenecek. 5 bin çeşit üründe yüzde 5'ten yüzde 35'e kadar açılış gününe özel indirimli ürünlerin satışı yapılacak.

# Körfez

11 Şub 2021 - 15:35 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Prometeon Türkiye’de emekli olan çalışanlar törenle uğurlandı mask
Prometeon Türkiye’de emekli olan çalışanlar törenle uğurlandı
Şahane İndirimler Özdilek’te mask
Şahane İndirimler Özdilek’te
Evlenme Teklifi Organizasyonu ile Şaşırtan Sürprizler mask
Evlenme Teklifi Organizasyonu ile Şaşırtan Sürprizler
KBFT'den sosyal sorumluluk projesi mask
KBFT'den sosyal sorumluluk projesi
Gazetecilerden Ümit Ataman’a veda mask
Gazetecilerden Ümit Ataman’a veda
Prometeon Türkiye, 40 yıllık emektar çalışanını emekliliğe uğurladı mask
Prometeon Türkiye, 40 yıllık emektar çalışanını emekliliğe uğurladı
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor mask
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek! mask
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu mask
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti mask
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti
Hastayı MR cihazında unutan hastane… mask
Hastayı MR cihazında unutan hastane…
Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için o yol kapatılacak mask
Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için o yol kapatılacak

GALERİ

Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol mask
Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü mask
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü mask
Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü
YRP'nin uzay eleştirisi kırdı geçirdi mask
YRP'nin uzay eleştirisi kırdı geçirdi
Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar? mask
Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar?
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı mask
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL