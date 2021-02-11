CHP’li eski başkanlar Tugay’ın intiharı ile ilgili konuştu!

Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tugay Adak (28), 9 Şubat Salı günü İzmit 42 Evler Fatma Seher Üst Geçidi’nden atlayarak intihar etti. Adak’ın intiharının ardından partide tepkiler dinmezken istifalar da beraberinde geldi. Cenaze töreninde CHP’li gençler, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın çelengi yere attı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çelengini ise ters çevirdi. CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'a bakarak ise yüksek sesle ve iki kere, “Cenazeye gelmeye hiç utanmıyor musunuz?” diye sordular.

FARKLI BİLGİLERE ULAŞTIK

2014 yılında yerel seçim çalışmaları sırasında bayrak astığı direkten düşerek yaralanan ve bir gözünde görme kaybı yaşayan Tugay Adak’ın işsizlik yüzünden intihar etmesi büyük üzüntü yarattı. Adak’ın intiharıyla ilgili yaptığımız araştırmada ise farklı bilgilere ulaştık. Adak’ın intiharı ile ilgili partinin eski yöneticileri ve İl Başkanı Harun Yıldızlı gazetemize açıklamalarda bulundu.

GAZETEMİZE KONUŞTULAR

İl eski Başkanı Cengiz Sarıbay, Kartepe İlçe eski Başkanı Cumhur Karakadılar, “Hepimiz suçluyuz. Onu el birliğiyle tabuta biz koyduk” şeklinde konuşurken Gebze İlçe eski Başkanı Musa Yılmaz ise, partiden istifa eden gençlere seslenerek, “Gençler istifa etmeyin, istifa etmesi gerekenler İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve milletvekilleridir” dedi. Son olarak İl Başkanı Harun Yıldızlı ise, “Elimizden geldiğince gençlerimize sahip çıktık” açıklamasını yaptı.

KARAKADILAR OLAYI ANLATTI

2014 yılında seçim çalışmaları sırasında bayrak astığı direkten düşerek yaralanan ve bir gözünde görme kaybı yaşayan Tugay Adak’ın işsizlik yüzünden intihar etmesi büyük üzüntü yarattı. Tugay Adak’ın intiharıyla ilgili yaptığımız araştırmada ise farklı bilgilere ulaştık. Tugay’ın geçirdiği kaza sonrası ilçe başkanlığına seçilen Cumhur Karakadılar, olayı şöyle anlattı;

“GENEL BAŞKANDAN DESTEK İSTEDİK”

“2015 yılında ilçe başkanı seçildiğimde yönetimimle birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyarete gitmiştik. Bize dönemin milletvekili Sayın M. Hilal Kaplan eşlik etmişti. O ziyarette konuyu diye getirdim ve ‘Sayın genel başkanım Kartepe ilçemizde bir gazimiz var. Sizin de daha önce ziyaret ettiğiniz Tugay Adak… Daha önce Berkin Elvan için bir kampanya düzenlenmiş ve bir ev alınmıştı. Bu kardeşimizi de bu bölgede bir belediyeye yerleştirip kendisine bir ev alınmasını öneriyorum’ demiştim. Aslında genel başkan bu fikre sıcak bakmıştı ama sonrasında konu yok oldu. Tugay için bir şey yapamadık. Biz CHP olarak Tugay’ı el birliğiyle sandukaya koyduk. Onun içinde bulunduğu durumu algılayamadık”

ALACAKLISI SIKIŞTIRDI

“Tugay Adak’ın Derince’de oturan birine borcu vardı. Kim olduğu bilinmeyen bu kişi Tugay’ı sıkıştırarak borcunu istiyordu. Tugay, bu kişinin presleri yüzünden sıkıntılı günler geçiriyordu. Borcunu ödeyebilecek bir parası yoktu. Alacaklısına, intiharından bir gün önce mesaj atarak, ‘Borcumu yarın ödemiş olacağım’ demişti”

KARDEŞİNE MESAJ ATIP HELALLİK İSTEDİ

“Ancak ertesi gün Tugay, kardeşi Tayfun Adak’a “Hakkınızı helal edin, ben intihar ediyorum” deyip yaşamına kıydı. En son 5-6 aydır, meclis üyesi arkadaşı Özcan Rıza Elden’in sahibi olduğu büfede çalışan Tugay’ın çaresizliği ölümle sonuçlandı”

"EN İYİ AÇIKLAMAYI KARAKADILAR YAPTI"

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz önceki dönem CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu konudaki en doğru açıklamayı Mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar yapmış. Burada sen suçlusun, ben suçluyum, biz suçuyuz yok hepimiz suçluyuz. Hepimiz bunu önleyebilmeliydik. Hiç kimse benim burada katkım yok diyemez. Hepimiz suçluyuz. Maalesef engelleyemedik” ifadelerini kullandı. Mevcut İl Yönetiminin konu ile ilgili sessizliği ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Sarıbay, “Bilemem. İl Başkanımızın 45 yaşında il başkanlığı yapan bir arkadaşımız. Açıklama yapıp yapmamak ona kalmış” dedi.

“ÜZÜLÜYORUM”

Kendi il başkanlığı döneminde de Tugay’ın işsizlik konusundan haberlerinin olduğunu belirten Sarıbay, “Herkesin bu konuda bilgisi vardı. Bilgim yok diyen yoktur. O dönemde kendisini meclis üyesi de yaptık. Bugün basında bazı haberler yapılıyor. Meclis üyesi yapıldı daha kötü oldu gibi ifadeler yazılıyor, ona da üzülüyorum. O dönem elimizden gelen meclis üyeliğiydi” dedi. Partiden ayrılan gençler ile ilgili de konuşan Sarıbay, konu ile ilgili söyleyecek bir şeyin olmadığını vurgulayarak “kendi takdirleri” olarak yorumladı.

"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKTIK"

Konuyla ilgili yorumunu aldığımız CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ise, “Tugay kardeşimiz daha önce bana gelerek herhangi bir sıkıntısından bahsetmedi. Bugün de ailesini ziyarete gittim. Henüz acılar taze, yapılan haberler aileyi üzüyor. Şunun bilinmesini isterim ki, gençlik kollarında sıkıntıya dara düşüp yardım isteyen her kardeşimize elimden gelen desteği sundum” ifadelerine yer verdi.

"İSTİFA ETMESİ GEREKENLER BELLİ"

Gebze İlçe eski Başkanı Musa Yılmaz ise, partisinden istifa etmeye başlayan gençlere sosyal medya hesabı üzerinden seslendi. Yılmaz, “Bunlar kendilerine vekil, kendilerine belediye başkanı. Bir gencimize sahip çıkamayan hatta çıkmayan vekiller, il başkanı ve belediye başkanı bu utanç size yeter. Gençler partimize ve örgütümüze her zamankinden daha çok sahip çıkma zamanıdır. Gençler istifa etmeyin, istifa etmesi gerekenler İl başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve milletvekilleridir” ifadelerini kullandı.