Olay, saat 05.00 sıralarında Atalar Mahallesi D-100 karayolu kenarında meydana geldi. Komşusunun büfesinin kapısının 2 kişi tarafından açılmak istendiğini gören Tarık Tayşi hemen polisi arayarak yardım istedi. Ardından hırsızları kovaladı. Polisin görgü şahidi olarak ifadesine başvurduğu Tayşi, kesinleşmiş hapis cezası çıkınca polis tarafından karakola götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Tayşi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 Şub 2021 - 18:56- Asayiş Güncelleme: 11 Şub 2021 - 18:59
Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı
Körfez'de komşusuna ait büfeye zorla girmeye çalışan hırsızları gören Tarık Tayşi polisi aradıktan sonra hırsızları kovaladı. Yapılan incelemede kesinleşmiş cezası bulunan Tayşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.