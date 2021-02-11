Kocaeli'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek açıklaması yapan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile EMEP GYK Üyesi Tarık Erkan, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım ve Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu'yu protesto eden ve "#AşağıBakmayacağız, biat etmeyeceğiz" diyerek basın açaıklaması yapmak isteyen Kocaeli Üniversitesi Dayanışması'nın eylemine polis engel oldu, 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.
11 Şub 2021 - 19:18- Asayiş Güncelleme: 11 Şub 2021 - 19:26
Kocaeli'de Boğaziçi'ye destek açıklaması yapan öğrenciler gözaltına alındı
Kocaeli'de Boğaziçi'ne destek açıklaması yapan üniversite öğrencileriyle EMEP GYK Üyesi Tarık Erkan, Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım ve Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.