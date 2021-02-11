Kocaeli'de Boğaziçi'ye destek açıklaması yapan öğrenciler gözaltına alındı

Kocaeli'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek açıklaması yapan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile EMEP GYK Üyesi Tarık Erkan, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım ve Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu'yu protesto eden ve "#AşağıBakmayacağız, biat etmeyeceğiz" diyerek basın açaıklaması yapmak isteyen Kocaeli Üniversitesi Dayanışması'nın eylemine polis engel oldu, 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.