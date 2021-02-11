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11 Şub 2021 - 19:54- Gündem G: 11 Şub 2021 - 19:57

Vakalar açıklandı! 94 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 590 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 187’ye yükseldi. Toplamda 31 milyon 159 bin 676 test yapıldı. Bugün yapılan 130 bin 313 testten, 7 bin 590 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 564 bin 427 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 811 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 453 bin 96’ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 256 olduğu açıklandı.
# covid-19

11 Şub 2021 - 19:54 - Gündem

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