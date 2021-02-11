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11 Şub 2021 - 21:24- Gündem G: 11 Şub 2021 - 21:25

Gölcük’ten sakarya’ya yardım eli

Sosyal medya çok güzel ve insani çalışmalarda yapılıyor. Bunlardan biri de Gölcük'te yaşandı. Facebook’ta Gölcük için en etkin grup olan GÖLCÜK Grubu’na yapılan yardım çağrısına, grup yöneticileri kayıtsız kalmadı.

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Evren Çalış adlı grup üyesi GÖLCÜK Grubu’nda; “Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Dışarıda kalan çocuğuyla babası birkaç gündür dışarıda kalıyorlarmış. Bunlara ne gibi bir yardım edebiliriz. Tanıdığımda bir insan. Oğlu daha 10 yaşında. Adamın işi de yok. Günleri sokakta geçiyor. Allah için yardım edelim. Elinden gelen ne varsa yapmaya çalışılırsa sevinirim. Teşekkürler” notunu paylaştı.  

HEMEN HAREKETE GEÇTİLER

Bu notun üzerine grup yöneticileri; Kürşad Yılmaz, Adem Kurt, Hasan Bat ve Volkan Yılmaz harekete geçerek, ilk etapta Dursun Y.ve 10 yaşındaki oğlu Erhan Y.’nin sıcak bir yuvada kalmaları için Sakarya ilinde otele yerleştirilmesini sağladılar. Gölcük’te de bir süre kalan baba ve oğlunun diğer ihtiyaçlarının karşılanması içinde harekete geçtiler. Bu durum karşısında baba ve oğul GÖLCÜK Grubu yöneticilerine ve konuyu gündeme getiren Evren Çalış’a teşekkürlerini iletti. 
# yardım

11 Şub 2021 - 21:24 - Gündem

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