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11 Şub 2021 - 23:04- Gündem G: 11 Şub 2021 - 23:05

Türk Ocakları’nda başkan değişiyor

Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, 7 yıl boyunca sürdürdüğü görevini Başkan Yardımcısı Mustafa Arha’ya devrediyor

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
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Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nde 16 yıl aktif üyelik, 2 yıl başkan vekilliği ve son 7 yıldır da başkan olarak görev yapan Yücel Alpay Demir, mart ayında görevini Başkan Yardımcısı Mustafa Arha’ya devredeceğini ocak binasında düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada Başkan Yardımcısı Mustafa Arha ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. “Göreve başlamayı bildiğimiz gibi bırakmayı da bilmeliyiz” diyen Demir, yeni yönetim kurulunun önerisi ile hars heyeti başkanlığı görevi ile ocağın kültürel faaliyetlerine devam edeceğini de ifade etti.

“ONAY ALARAK BELİRLEDİK”

Demir açıklamasında, “Bizim gibi STK başkanlarının göreve başladığı gibi görevi bitirmeyi de bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her güzel şeyin bir sonu olmalı. 7 yıl boyunca şeref duyarak hizmet ettiğim Türk Ocakları şube başkanlığı görevimi, üye olduğu günden beri maddi ve manevi tüm hayırlı işlerimizde aktif rol alan hali hazırda Başkan Yardımcımız olan Mustafa Arha ağabeyime devredeceğim. Mustafa Arha isminin Türk Ocaklarımızın gelenek ve usulleri doğrultusunda son 2 yılda yapılan istişareler ve danışmalar sonucu belirlendiğini ve tüm kurulların onayını alarak belirlediğimizi bilmenizi isterim” dedi.

“EN YAKIN ZAMANDA TANITACAĞIZ”

Görevini önümüzdeki mart ayında devredeceğini ifade eden Demir, “Mart ayında Allah nasip eder ve devletimiz tarafından derneklere kongre imkanı verilirse bu devir teslim Ocağımızın şanına ve geçmiş kongrelerdeki ihtişamına uygun olarak yapılacaktır. Mevcut yönetim kurulumuzun aynen devam edeceği yeni akademisyen öğretmen ve şehirli aydınların dahil olduğu yeni ve daha güçlü bir yönetim kurulunu en yakın zamanda sizlere tanıtacağız. Ben de yeni yönetim kurulumuzun önerileri ile hars heyeti başkanlığı görevi ile ocağımızın kültürel faaliyetlerine inşallah ömrümün sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

“3 DELEGEMİZ DE KADIN OLACAK”

Kongremiz de yine Allah nasip kısmet ederse genel merkez kongremizde oy kullanma yetkisine sahip olacak 3 kişilik delegemiz seçilecek, bu delegeler tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olabilmesi için mevcut kadın yöneticilerimiz olan Sezin Türkkal, Emel Koçoğlu ve Denetim Kurulu Başkanımız Hanife Serindere olacaktır. Eski Başkanlarımız, Ben ve yeni başkan adayımız kadın yöneticilerimiz delege olabilsin diye üst kurul delegeliğine aday olmayacağız. Kamuoyuna ve yüce Türk Milletine saygılarımızla arz ederim” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

# Kocaeli

11 Şub 2021 - 23:04 - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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