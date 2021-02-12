Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların nitelikli eğitime kavuşması için 26 yıldır aralıksız çalışan TEGV, 7 Mart 2021 tarihinde 16’ncısı düzenlenecek olan ve 13. kez katılacağı Runatolia’da yer alacak. Bu yıl 7.000 çocuğun 1 yıllık eğitim desteğinin karşılanması için başlatılan kampanyanın Runatolia ayağında hedef 1000 çocuğun eğitimine destek olmak. 22 Mart’ta sona erecek kampanyada toplanan bağışlarla çocuklar kodlamadan tasarım ve beceri atölyelerine, bilimden İngilizceye birçok etkinlikle tanışma ve daha güzel bir geleceğe hazırlanma fırsatı bulacak. 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan kampanya, 22 Mart’a kadar devam ediyor olacak.
12 Şub 2021 - 10:44- Gündem Güncelleme: 12 Şub 2021 - 10:46
TEGV, Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koşuyor!
26 yıldır ilköğretim çağı çocuklarının, çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmaları için faaliyetlerini sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu yıl 7 Mart’ta düzenlenecek olan Runatolia Maratonu'na, “Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin” sloganıyla katılıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.