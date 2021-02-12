Kandıra Belediyesi kar timleri kar yağışına karşı teyakkuzda

Hava tahmini raporlarına göre Marmara Bölgesi'nin genelinde 12 Şubat’tan itibaren kendisini hissettirecek olan kar yağışı 14 Şubat Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışına dönüşecek. Kandıra’da yoğun kar yağılı alabilecek bölgelere yönelik olarak hazırlıklarını tamamlayan Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri göreve hazır şekilde bekliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ile koordineli olarak karla mücadele edecek olan ekipler yapacakları çalışmalar ile yaya ve araçların güvenliğini sağlayacak.

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla yağması öngörülen kar yağışı için iş makineleri ve ekipmanları ile hazır kıta bekleyen karla mücadele timlerinin ana arterlerde kar küreme çalışmasının yanında, buzlanmaya karşıda yoğun mesai yapması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgeleri masaya yatıran ekipler Kandıra merkez başta olmak üzere, yüksek kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştıracak. 70 personel, 25 adet araç (7 adet jcb, 1 adet grayder, 2 adet Loder, 2 adet ekskavatör, 2 adet paletli yükleyici, 4 adet tuzlama traktörü ve diğer araçlar) ile karla mücadelede görev alacak.

TURAN: ENDİŞEYE MAHAL YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, hafta sonundan itibaren yoğun kar yağışı beklediklerini ifade etti. Kar yağışına karşı her türlü önlemin alındığını belirten Turan, ‘’ Önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Her türlü olumsuzluğa karşı tüm önlemler alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Karayolları Müdürlüğümüz ve belediyemiz koordineli bir şekilde bu kar yağışını da kazasız belasız atlatmak için gece gündüz demeden sahada olacak. Endişeye mahal yok vatandaşımızın rahatı için tüm ekiplerimizle sahadayız’ dedi.