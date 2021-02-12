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12 Şub 2021 - 10:57- Gündem G: 12 Şub 2021 - 11:03

Bakanlıktan muafiyet genelgesi! 13-14 Şubat'ta onlara yasak yok

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine " Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

2 GÜN BOYUNCA MUAF OLACAKLAR

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.

KİMLİK İBRAZ ETMELERİ YETERLİ

Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.

# eğitim, aile

12 Şub 2021 - 10:57 - Gündem

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