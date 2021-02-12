Tramvay güzergahı ışıl ışıl  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını görsel aydınlatmalarla renklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda tramvay güzergahı boyunca yerleştirilen aydınlatma ledleri görsel şölen yaşatıyor. Şehabettin Bilgisu Caddesi Yeni Cuma Durağı’ndan başlayan görsel aydınlatmalar Merkez Bankası’na kadar uzanıyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirilen led figürler havadan da görüntülendi. Aydınlatma görselleri geçtiğimiz yılın son günlerinde değiştirilen Adnan Menderes Üstgeçidi’yle aynı karede buluşan tramvay güzergahının oluşturduğu görsellik hayranlık oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonrası ışıl ışıl olan Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde Kocaeliler çokça fotoğraf çektirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.