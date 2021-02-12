Tramvay güzergahı ışıl ışıl  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını görsel aydınlatmalarla renklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda tramvay güzergahı boyunca yerleştirilen aydınlatma ledleri görsel şölen yaşatıyor. Şehabettin Bilgisu Caddesi Yeni Cuma Durağı’ndan başlayan görsel aydınlatmalar Merkez Bankası’na kadar uzanıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirilen led figürler havadan da görüntülendi. Aydınlatma görselleri geçtiğimiz yılın son günlerinde değiştirilen Adnan Menderes Üstgeçidi’yle aynı karede buluşan tramvay güzergahının oluşturduğu görsellik hayranlık oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonrası ışıl ışıl olan Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde Kocaeliler çokça fotoğraf çektirdi.