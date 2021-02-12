Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Şub 2021 - 12:39- Gündem G: 12 Şub 2021 - 12:42

Yüz yüze eğitim öncesi okullar ilaçlandı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ikinci dönemde kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarda ilaçlama çalışması yaptı.  

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ikinci dönem başlayacak olan yüzyüze eğitim öncesinde öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim, öğretim görebilmesi için çalışmalarını tamamlandı. Yarıyıl tatilinde yürütülen çalışmalar kapsamında 761 okul binası Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilaçlandı.

 

ÇOCUKLAR İÇİN TEMİZ VE SAĞLIKLI ORTAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, periyodik olarak her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yıl da çocukların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması için okullarda ilaçlama çalışması yaptı. Yarıyıl tatilinde Kocaeli genelinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liseler Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilaçlandı.

 

REZİDÜEL UYGULAMA

Her yıl Kocaeli’deki tüm okul binalarında sömestr tatili içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu yıl da Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta olan Vektör Mücadelesi Birimi tarafından yapıldı. Teknik donanımlı 15 ekip, 70 personelle ve kontrol mühendisleri eşliğinde yürütülen rezidüel (kalıcı) uygulama çalışmaları kapsamında, okul binalarının özellikle temizlik ve sağlığa uygunluk açısından riskli olan lavabo, tuvalet, kazan dairesi ve depo bölümlerinde yapıldı.

 

ÖĞRENCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

Rezidüel (kalıcı) uygulama çalışmaları, öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla hamam böceği, bit, pire vb. haşereler gibi zararlı haşerelerin önlenmesi için yapılıyor. Çalışmalar esnasında etkin spreyleme uygulamalarının yanı sıra güvenlik kriterlerine de azami özen gösterilerek mutfak vb. özel noktalarda jel preparatlarla hassas uygulamalar gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan hizmetiyle, okul binalarında sağlığa uygun ortamların oluşması sağlanarak, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.

 

# Kocaeli, eğitim, Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

12 Şub 2021 - 12:39 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KO-MEK Sepeti’nden Sevgililer Günü’ne özel çekiliş   mask
KO-MEK Sepeti’nden Sevgililer Günü’ne özel çekiliş  
TEGV, Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koşuyor!   mask
TEGV, Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koşuyor!  
Körfez Yukarı Hereke Narlı Sokak asfaltlandı   mask
Körfez Yukarı Hereke Narlı Sokak asfaltlandı  
Gölcük’ten sakarya’ya yardım eli mask
Gölcük’ten sakarya’ya yardım eli
Aygün, Ankara’dan  müjdeli haberle döndü mask
Aygün, Ankara’dan  müjdeli haberle döndü
Büyükşehir’de hızlı ve hareketli meclis mask
Büyükşehir’de hızlı ve hareketli meclis
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor mask
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek! mask
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu mask
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti mask
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti
Gebze'de 613 firma eleman arıyor mask
Gebze'de 613 firma eleman arıyor
Hastayı MR cihazında unutan hastane… mask
Hastayı MR cihazında unutan hastane…

GALERİ

Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol mask
Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü mask
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü mask
Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü
YRP'nin uzay eleştirisi kırdı geçirdi mask
YRP'nin uzay eleştirisi kırdı geçirdi
Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar? mask
Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü bakın nasıl kurtardılar?
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı mask
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL