Zeki Aygün 2 yılda ne yaptı?

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibinden bin 261 oy fazla alarak Derince Belediye Başkanı Seçilen AKP’li Zeki Aygün, bugün belediye başkanlığının ikinci yılını değerlendirdi. 684 gündür görevde olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Yelken Kafe’de düzenlediği sunumda başkanlığı süresince yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı. 20 ayda ne yaptık? Diye soran Zeki Aygün, “1 Nisan 2019’da göreve başladığımızda 41 proje sözü verdik. İlk bir ay Derince’yi karış karış gezerek temaslarda bulunduk” dedi.

MİLLET BAHÇESİNDE PAZAR ALANI OLACAK

Konuşmasının devamında projelerden bahseden Aygün, “ Körfez-Derince- İzmit-Kartepe Metro hattı projesi beyannamemizde yer aldı. Bu hükümetimizin projelerinden. Bu nedenle beyannamemize ekledik. Bir diğer projemiz Millet Bahçesi. İsmet Paşa stadının bulunduğu alanda yapımına başlandı. Eylül ekim ayında bitmesi bekleniyor. Sayın bakanımız geçtiğimiz haftalarda gelip fidan dikimi gerçekleştirdi” dedi. Sunumunun devamında çalışmaların görsellerini gösteren Aygün, “Üst kısmında bir Pazar yeri istedim. konsepte uygun olmadığı için yapılmadı. Sayın bakanımız son toplantısında bu durumu kendisine bildirdim. Bürokrasi devreye girdi. Metro için yerimiz daralıyor deyince 3 dönüm alan alabildik. Orada bulunan evler var. O evleri alabilirsek üstüne düğün salonu bulunan bir kapalı Pazar yapacağız” dedi.

“DİŞ MERKEZİ YENİLENECEK”

Konuşmasında devam eden Aygün, “Çenesuyu Battı Çıktı projemiz var. Olması gereken bir proje ama acil olan bir proje değil. Bu da büyükşehir ve bakanlığımızın yapacağı bir proje” Ağız ve diş hastalıkları hastanesinden de bahseden Aygün, “Ağız diş hastanesi mevcut hastanenin bulunduğu yere yakın bir yerde yapılacak. Şu anda pandemi hastanesi var. Aynı şekilde yanık hastanesi binasını yenileyeceğiz. Pandemi hastanesinden sonra buralar yapılacak” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM”

Bölgedeki en büyük trafik sorunlarından olan Derince Limanı Kavşak Projesinin öneminden bahseden Aygün, “Kamulaştırmanın yüzde 80’ni büyükşehir belediyesi yaptı. Hem İstanbul hem de Ankara istikametine bağlanan güzel bir proje. Liman kavşağıyla ilgili projemiz bitmişti. Bununla ilgili girişimlerde bulunduk. Sayın büyükşehir belediye başkanımız da görüştü, biz de gittik. Bakanımızı ikna etmekte zorlandık. Biz 3 katlı bir kavşak istedik. Bakanlık 2 katlı istedi. En sonunda bıçak kemiğe dayandı. Ben dün Ankara’ya gittim ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüm” dedi.

“MÜJDESİNİ VEREYİM”

Cumhurbaşkanı’na ayaküstü projesi sunduğunu ifade eden Aygün, “Daha sonra projeyi gösterdim ve bakanlığın yapabileceğini söyledim. Kendisi bakanla görüşeceğini söyledi. Bugün Karayolları Genel Müdürlüğü’nden telefon geldi. Projeyi bakanlığın yapacağını söylediler. Bunun müjdesini vermiş olayım. Gençlik ve spor merkezimiz büyükşehirin KEV’den aldığı arazi üstünde inşa edilecek. Burada spor eğitim merkezi kurulacak. Büyükşehir şu anda burasıyla ilgili çalışma yapıyor. Sadece futbol değil pek çok branşta eğitim yapılacak” dedi.

“MİLLET BAHÇESİNİ ANDIRAN KENT MEYDANI”

Maddeler halinde projelerden bahseden Aygün, “Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi projemiz var. Sadece Futbol değil tüm branşlarda eğitim merkezi olacak” dedi. Derince Kent Meydanı Projesi hakkında da bilgi veren Aygün, “Belediye binasını da biz burada düşünüyorduk ama mevcutta bir bina var onu dönüştürmeyi düşündük. Asgari arazinin bulunduğu alan, millet bahçesini andıran bir alan olacak” dedi.

EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJESİ

Derince Yüksek Okul Projesi ile ilgili bilgi veren Aygün, Derince Sabancı Okulunun yanında bulunan yolunun çocukları tehlikeye düşürdüğünün ifade ederek okulun taşınması gerektiğini savundu. Kampüs projesinin esnafın istediği bir proje olduğunu ifade eden Aygün, “Sırrı Paşa Mahallesinde bir alanımız var. O alana İlkokul, Anaokul, lise ve spor merkezlerinin bulunduğu bir kampüs gibi düşünüyoruz. Bu projenin protokolünü yaptık. Sayın Bakan Yardımcısına sunduk. Kendisi ‘Elimde bin 500 okul var yenilenmesi gereken’ dedi. bir sponsor bulup bir okulunu biz yapmaya çalışacağız. İlk Okulu buraya taşıyıp Sabancı binasını üniversiteye devredeceğiz. Kampüsün tamamını yapılması bütçe gereken bir durum. Zamanla Çözülecek bir proje. Projedeki kampüsün Derince’de olması eğitim kalitesini arttıran bir durum olacaktı” şeklinde konuştu.

“MİLYON GELİR ELDE EDECEĞİZ”

Belediyenin yapmaya çalıştığı Kentsel Dönüşüm Projelerinden söz eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Araptepe Kentsel Dönüşüm projesi biz geldiğimizde başlamıştı. 50 tane anlaşma yapılmış mülk vardı burada. 1.5 yıldan beridir 550 dairelik bir proje yapılmış burada. Baktık ki biz burası Selimiye Kışlası gibi oluyor. Biz projeyi değiştirdik. 478 daireye düşürdük. İlk ihaleye katılan olmadı. İkinci ihalede şartları değiştirdik. Yüzde 75, yüzde 25 ile yeni ihale yaptık. Bir arkadaşımız girdi, aldı işi. Şu anda yüzde 60’ı tamamlandı. Biz bu projeyi başararak belediyemize aşağı yukarı 40 milyon lira bir gelir elde etmiş olacağız. Projeye ilgi oldukça yoğun. Bizim 112 dairemiz var. 50’si hak sahiplerinin diğer 300 küsur daire ise müteahhidin. Şu anda projeye ilgi yoğun. Torpille daire isteyenler oluyor. Müteahhitler projeye girmekten çekiniyordu ama şu anda ilgi oldukça iyi” dedi.

DUMLUPINAR KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEMEDİ

Dumlupınar Projesi ile ilgili konuşan Aygün, “Dumlupınar Mahallesi kentsel dönüşüm istemiyoruz dedi. Bizim imarımızı düzeltin ve önümüzü açın dediler. Biz düzenlemeyi yaptık şu anda. Aynı Denizciler Caddesi gibi bir cadde oluşturduk. Adaları büyüttük. 3 dönüm, 5 dönüm şeklinde genişlettik. Bu Türkiye’de ilk defa uygulanan Kentsel Yenileme projesi oldu. 2 dönümün üzerinde alanda bina yapanlara 7 kat, 2 dönümün altında bina yapanlara ise 5 kat imar veriyoruz. Neden 7 kat veriyoruz? Orada yaşayanlar bir araya gelerek anlaşıp vatandaşın cebinden para çıkmadan yeni bir binaya kavuşabilsin. Ada bazında hak sahipleri müteahhitle anlaşabilsin” şeklinde konuştu.

İŞ MERKEZİ PROJESİ

Yavuz Sultan ve İbni Sina Mahallesinde bağlandı köprüsü yapılacağını ifade eden Aygün konuşmasının devamında Modern Küçük Sanayi Sitesinin ihtiyacından bahsetti. Aygün, “ Kocaeli’nin sorununu çözme peşindeyiz. 10 katlı, ofislerin olacağı bir bina düşünüyoruz. 3 katlı araç satış galerisi, yüksek tavanlı işyerleri düşünüyoruz. Bu projeyi hayata geçirirsek sadece Derince’nin değil Kocaeli’nin sorunlarına çözüm olacak. Kurumsal ofislerin olacağı bir proje” dedi

MODERN HAYVAN SATIŞ VE KESİM ALANI

Modern Hayvan satış ve Kesim alanı projesinden bahseden Başkan Aygün proje ile ilgili “Yapmadan gidersem gözümün açık gideceği bir proje” ifadelerini kullandı. 2019 yılında Hayvancılık yapan Derincelilerin dertlerini dinlediğini ifade eden Aygün, “Bu insanları sorunun çözmek bizim işimiz. Bir Ahır Projesi düşünüyoruz. Milli Emlak’ta olan bir yer var. Orayı alamadık. Bir yer bulduk, İshakçılar’a giden yol üstüne boş bir yer var. Murat Kurum Bakanımıza projeden bahsettim. Bu 25 dönümlük alanı vermek karşılığından Milli Emlak’tan 50 dönümlük yer istedim. Kendisi vermeyi kabul etti, Orman bakanı ile anlaşmamı istedi. Orman bakanına gittik O bürokrasiden işi isteyince işi çözemedik ama halledeceğiz bu projeyi de hayata geçireceğiz. 365 günlük bir alan olacak” dedi

“HEMEN HEMEN HİÇ KULLANILMADI”

Doğa alanları projelerinden bahseden Aygün, “Doğa Park, Bizim kadırga dediğimiz bölge. Hayvanları gelip burada satıyorlardı. Her sene burada fazladan para harcıyorduk. Şimdi buraya daha hijyen bir tesis yapacağız. İnşallah burada yaşlı bakım merkezi ve sosyal tesisli millet bahçesi kazandıracağız. Tahtalı Gölet’i Doğa Park, İl başkanlığım döneminde 2 milyon lira harcanarak yapılan bir kamp alanı. Bölge hemen hemen hiç kullanılmamış. Hem bisiklet hem de yürüyüş yolu haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AQUPARK’A İŞLETMECİ ÇIKMADI

AQUA Park, işletmeci bulup yaptırmak istedik. Şu ana kadar işletmeci çıkmadı. Yap-işlet-devret modeli ile yapacağız. Çocuk Kültür Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi, aileler çocuklarını bırakıp günlük işlerini yapabilecekler. Kentsel dönüşümde sağlayacağımız finansla buranın maliyeni karşılayacağız. Spor Kulüpleri ve Gençlik Merkezi, suni saha ve çim sahanın yenilenmesini bakanlık yaptıracak. Mahalle ve Köy Konakları, konaklarımızı yenileceğiz. Çancılar Mahalle Konağımızı restore ederek, modern bir hale getirdik. Şu an bitmiş halde, Bahar döneminde bir açılış yapıp konağı muhtarımıza teslim edeceğiz” dedi.

ASPİR TESİSİ GELİYOR

Zeki Aygün, önem verdiği projelerden olan Aspir yağı projesinden de bahsetti. Aygün konuşmasında, “Benim daha önce Almanlar’la çalıştığım bir projede aspir yağı projesi vardı. Ürünü iyi tanıyorum. Bu projeyi tanıdığım için üzerinde durdum. Mutfaklarda kullanılabilen bir yağ. Bu yağı Yüksekova’da yaptım. Orada tesisi kuruldu. Ben bu yağı kullanarak 75 gün sokaklarda gezdim. Sertif 15 günde bırakır demişti. Bunu sabahleyin kullanabilirsiniz. Bütün böbrek taşını kullandı. Aspirin hasat öncesi çiçeğini alırsınız dünya piyasasında 10 dolara satılıyor. Bunun çiçeği doğal gıda renklendiricisi. Tohumunu alıyorsunuz, tohumların da yağı alınıyor. 30-40 liradan satıyorsunuz. Küsfesinin de tavuk yemi yapıyorsunuz. Bunun daha önce yapıldığı yerlere çiftçimizi götürdük. Yerinde gördüler. Ekim yaptık, hasadını aldık. Ürünü Konya’ya gönderdik tesisten yağ yaptılar. Biz şimdi bu tesisi ilçemizde yapacağız. Bölge insanında istihtam sağlayacağız ve çiftçimizi destekleyeceğiz. Böyle bir tesisin burada olması kar etmek demektir. Benim amacım burada para kazanmak değil. Toprağı işlemek” dedi.

“YILDA BİR MİLYON KİRA ÖDÜYORUM”

1071 Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nin Derince Belediyesi hizmet binasına dönüşümü ile ilgili konuşan Başkan Aygün, “Kültür merkezi yapılacaktı ama biz buraya belediye binası yapmayı tercih ettik” dedi. 1071 kişilik Kongre Merkezinin düzenli olarak kullanılmayacağını ifade eden Aygün, Kocaeli Kongre Merkezini örnek gösterdi. Binanın daha kullanılır olması gerektiğini ifade eden Aygün, “Mevcut Belediye binamızın yanında bulunan ek binalara yılda 1 milyon lira kira ödemekten kurtulmaz için burayı belediye binası olmasına karar verdik. Buranın bize maliyeti 30 milyon lira tutuyor. Orası içinde Büyükşehir’den yardım istedik onlarda 20 milyon lirasını karşılayacak” dedi.