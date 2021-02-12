Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Şub 2021 - 16:24- Gündem G: 12 Şub 2021 - 16:29

Kocaeli Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu iki yeni karar aldı. Koronavirüs taşıyan ve temaslılar ile koronavirüs tedavi sü...
mask

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu iki yeni karar aldı. Koronavirüs taşıyan ve temaslılar ile koronavirüs tedavi sürecini tamamlayan hastaların karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmaması halinde karatina süresini KYK yurtlarında tamamlatılmasına karar verildi.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

 1.Yeni Tip Koronavirüs (SARS-Cov-2) taşıdığı tespit edilen kişilerin ve temaslılarının karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmadığının ve buna bağlı olarak bulaş riskinin yüksek olduğunun filyasyon ekiplerince tespit edilmesi halinde, ihtiyaç duyulursa kolluk kuvveti eşliğinde, İl/İlçe Müdürlükleri tarafından görevlendirilen araçlarla transferinin sağlanarak, karantina sürelerinin kalan kısmının Valiliğimizce izolasyon amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilen KYK yurtlarında tamamlatılmasına,

2.Hastanelerde Yeni Tip Koronavirüs (SARS-Cov-2) tedavi sürecini tamamlayan hastaların, karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmaması ve tedavi sürecini takip eden hekimin de uygun görmesi halinde, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilen araçlarla transferinin sağlanarak karantina sürelerinin kalan kısmının Valiliğimizce izolasyon amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilen KYK yurtlarında tamamlatılmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.  

# koronavirüs, Kocaeli Valiliği

12 Şub 2021 - 16:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2014 model sedan Mercedes-Benz araç icradan satılıktır mask
2014 model sedan Mercedes-Benz araç icradan satılıktır
Aydın Sultanhisar'da 13.243 m² incir bahçesi mahkemeden satılıktır (çs) mask
Aydın Sultanhisar'da 13.243 m² incir bahçesi mahkemeden satılıktır (çs)
Başiskele Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı mask
Başiskele Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı
İzmit’in Genç Çınarları’ndan Mudanya Belediyesine ziyaret mask
İzmit’in Genç Çınarları’ndan Mudanya Belediyesine ziyaret
İzmit Çınar Atık uygulaması geri dönüşüm firmalarına tanıtıldı mask
İzmit Çınar Atık uygulaması geri dönüşüm firmalarına tanıtıldı
KO-MEK Sepeti’nden Sevgililer Günü’ne özel çekiliş   mask
KO-MEK Sepeti’nden Sevgililer Günü’ne özel çekiliş  
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor mask
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek! mask
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu mask
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti mask
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti
Gebze'de 613 firma eleman arıyor mask
Gebze'de 613 firma eleman arıyor
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda mask
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda

GALERİ

AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi mask
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı mask
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat mask
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat
Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol mask
Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü mask
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü mask
Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL