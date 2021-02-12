Kocaeli Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu iki yeni karar aldı. Koronavirüs taşıyan ve temaslılar ile koronavirüs tedavi sürecini tamamlayan hastaların karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmaması halinde karatina süresini KYK yurtlarında tamamlatılmasına karar verildi.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

1.Yeni Tip Koronavirüs (SARS-Cov-2) taşıdığı tespit edilen kişilerin ve temaslılarının karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmadığının ve buna bağlı olarak bulaş riskinin yüksek olduğunun filyasyon ekiplerince tespit edilmesi halinde, ihtiyaç duyulursa kolluk kuvveti eşliğinde, İl/İlçe Müdürlükleri tarafından görevlendirilen araçlarla transferinin sağlanarak, karantina sürelerinin kalan kısmının Valiliğimizce izolasyon amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilen KYK yurtlarında tamamlatılmasına,

2.Hastanelerde Yeni Tip Koronavirüs (SARS-Cov-2) tedavi sürecini tamamlayan hastaların, karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmaması ve tedavi sürecini takip eden hekimin de uygun görmesi halinde, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilen araçlarla transferinin sağlanarak karantina sürelerinin kalan kısmının Valiliğimizce izolasyon amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilen KYK yurtlarında tamamlatılmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.