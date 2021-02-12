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12 Şub 2021 - 16:32- Gündem G: 12 Şub 2021 - 16:36

Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor! "Ölüm korkusu yaşadım"

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede 12 günlük tedavi sürecinin ardından yenerek görevine dönen hemşire Fatma Özcan, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. 

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Kocaeli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servis Sorumlusu Özcan (51), AA muhabirine, meslekte 30. yılını doldurduğunu belirtti. Salgının ilk döneminde çok hasta yoğunluğu bulunmadığını aktaran Özcan, birkaç ay önce vaka sayısının çok arttığını ve sağlık çalışanlarının canla başla çalışmaya devam ettiğini söyledi. Özcan, sağlık çalışanlarının bu süreçte çok yorulduğunu vurgulayarak, birçok sağlık çalışanı gibi kendisinin de virüse yakalandığını bildirdi. 

"SIRT AĞRISI İLE BAŞLADI"

Hastalık ve tedavi sürecini aktaran Özcan, "İlk etapta sırt ağrısıyla başladı. Çok önemsemedim. Yoğun çalışma ortamı ve yorgunluk nedeniyle ağrılarımın olduğunu düşündüm. Hiç ihtimal vermedim. Birkaç gün sonra koku ve tat alamamaya başladım. Bu şikayetlerim de başlayınca, virüse yakalandığımı, Kovid-19'un belirtilerinin başladığını anladım. 1-2 gün ateşim çıktı. Ateşimin çıkmasının ardından solunum sıkıntım başladı." diye konuştu. Özcan, solunum sıkıntısının her geçen gün artması nedeniyle tedavisine hastanede devam edildiğini dile getirerek, "Gerçekten çok zorlu bir süreç geçirdim. Gerek hekimlerimiz gerekse hemşire arkadaşlarım çok yakından ilgilendi." dedi.

"İNSAN ÇOK HIRPALANIYOR"

Hastanede 12 gün yoğun tedavi süreci geçirdiğine işaret eden Özcan, şunları söyledi: "Hakikaten nefes alamamak çok zor bir şey. Tedavi sürecimde en büyük duam bir an önce sağlığıma kavuşup rahatça nefes almaktı. Hiç koku alamıyorsunuz. En kötüsü de solunum güçlüğü. Bir de yanına kimse gelemiyor, tek başınasınız. Psikolojik olarak çok zor günlerdi. Sevdiklerinizle görüşemiyorsunuz. Çalışansın, hastalarına yetmeye çalışıyorsun ve aynı konuma sen düşüyorsun. Yoğun bakıma gitmekten çok korktum. Yoğun bakıma kaldırılmama ramak kalmıştı. Yoğun bakım süreçlerini de bildiğimiz için her an o korkuyu, ölüm korkusunu yaşıyorsun. Bu süreçte rahat nefes almanın önemini anladım, öğrendim. Yoğun bakıma gitme korkusu zaten insanı çok hırpalıyor. Allah kimseye yaşatmasın.Herkeste "Bana bir şey olmaz." düşüncesinin bulunduğunu dile getiren Özcan, "Bir anda virüse yakalanıyorsunuz ve ne olduğunu anlamıyorsunuz. Dışarıdaki insanların bu süreci iyi değerlendirmeleri lazım. 'Bize bir şey olmaz.' dememeliler." ifadelerini kullandı. Özcan, hastanede tedavi gördüğü süreçte sevdiklerinin kendisine ulaşmaya çalıştığını, solunum güçlüğü ve öksürük nedeniyle telefonlara cevap veremediğini kaydetti. Son alınan tedbirlerle sağlık çalışanlarının yükünün azaldığını ve rahat bir süreç geçirdiklerini aktaran Özcan, vatandaşlardan sosyal mesafeyi korumalarını ve maskelerini çıkarmamalarını istedi.
# Kocaeli

12 Şub 2021 - 16:32 - Gündem

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