Düdüklü kongrede seçilmiş başka Özdemir!

AKP İl Kadın Kolları Kocaeli Teşkilatı 6. Olağan Kongresi bugün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Mevcut atanmış Başkan Yasemin Özdemir’in tek aday olduğu kongrede toplam 600 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bin 300 kişilik salonda tıka basa dolarken salgın sürecine rağmen sosyal mesafe kuralı neredeyse tamamen hiçe sayıldı. Kongrenin girişinde HES Kodu alınmaması ve ateş ölçümünün yapılmadı. Kongrede bazı kadınlar turuncu ipli düdük çalarak şarkılara destek verdi. Sosyal mesafenin olmadığı kongrede kadınlar maskelerini indirerek düdük çaldılar. 50 kişilik yönetim kurulunun seçileceği kongrenin divan başkanlığını AK Parti MKYK Üyesi Yasemin Batur üstlenirken, divan üyeliklerini ise Aydan Yılmaz, Saime Yelken, Gülay Artut, Şenay Önder gerçekleştirdi.

SİBEL GÖNÜL YOKTU

Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı kongreye AKP Kocaeli Milletvekili MKYK Üyesi Emine Zeybek, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Vekili Serpil Kavlak, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Sami Çakır, MKYK Yedek Üyesi Davut Çoşkun Şiviloğlu, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, AKP Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, Önceki Dönem Kadın Kolu Başkanları Serpil Yılmaz, Oya Tuncer, MHP Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar ve çok sayıda kadın katıldı. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı yapan İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise kongreye katılmadı.

“KADINA GERÇEK DEĞERİ VEREN PARTİ”

Kongrede AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajı izletildi. Partili kadınlara seslene Erdoğan, “AK Parti kuruluğu günden beri milletimizin tamamını kucaklamış bir partidir. AK Partinin öncü neferleri hep kadınlarımız olmuştur. Kadınlar sayesinde 19 yıldı iktidarımızı koruyoruz. Ev ev gezen insanları ikna etmeye çalışan sizlersiniz Kale içerden fethedilir. Sizler kadınlarını ikna ettiğiniz onlar beylerini ikna etmeyi bilir. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikelen kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de kadına gerçek değerini veren siyasi hareket AK Parti’dir. Üstelik bu mücadeleyi değerlerimizi küçümseyen bir gruha karşı başardık. Siyasette kadınları gücü ve temsili arttıkça bu tür kirli girişimler düşecektir. Bugün kadınlarımız meclisten iş hayatına kadar eskisi ile mukayese edilmeyecek kadar etkinlerdir. AK Parti ülkemizin kadınları meselelerinin çözümü için gayret gösterdikçe kadınlarımız AK Partiyi desteklediler” ifadelerini kullandı. Ardından genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selma Çam’ın mesajı okundu

“YILSONU HEDEFİ 155 BİN KADIN ÜYE”

Kongrede ilk konuşmayı Kadın Kolları Başkanı, kongrenin tek adayı Yasemin Özdemir gerçekleştirdi. Kongrenin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Özdemir tüm ilçeleri teker teker sayarak selamladı. Özdemir konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olduk. Biz teşkilatımızın başarısı için mücadele ediyoruz. AK Kadınlar bu davayı nakış nakış işleyecek ve katlandıracaktır. AK Kadınlar liderimizin önderliğinde siyaset yapmaya devam edecektir. Kocaeli’mizde 677 bin kadın seçmen var. Bu sayının 143 bini partimizin üyesi yıl son hedefimiz 155 bin olacak. Hükümetimizin yaptığı her çalışmayı destekliyor sahada anlatıyoruz. Yapılan projeleri görmemek imkansız. 2023 bizlere 2053 evlatlarımıza 2071 torunlarımıza emanettir. AK Kadınlar PKK ile iş birliği yapan HDP il binaları önünde eylem yapan kadınları yanındadır” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerine ve tüm teşkilata teşekkür eden Özdemir, “Biz Cumhurbaşkanımızın önderliğine inandığımız yolda yürümeye söz veriyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"KADINLARI KADIN EDİN"

Faaliyet raporunun sunulması sonrası kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çıktı. Partili kadınlara seslenen Büyükakın, “Sizler bu ulu çınarın köklerisiniz. Ömrümüz yarım aşırı geçti. Geçenlerde fark ettim Sizlerle paylaşmak istiyorum Ben şimdiye dek karakterimin gelişiminde babanım etkeni olduğunu düşündüm. Nedense hep o daha etkili oldu zannediyordum. Aslında bizim hamurumuzu anamız karmış. Detaylarına girmeyeceğim. Kul hakkı, Allah korkusu, iffet bildiğini değerli ne varsa o mayayı anamın kardığını biliyorum. Milletimizin mayasını da kadınlar oluşturdu. Erkeğin adam olmasını istiyorsanız kadınları kadın edin. Biz yaptığımız bütün projelerde kadınlarımızın rolünü nasıl oluşturabiliriz diye düşünüyoruz. En son yaptığımız eski valilik meydanında bir revizyon çalışması yapacağız. Orda da sizlerle birlikte, merkezinde kadının olduğu çalışmalar dizini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADIN GÜÇLÜYSE DEVLET GÜÇLÜDÜR”

Açıklamasını devamında anne şehir projesine değinen Büyükakın “Siz çalışmalarınızı yaptıkça bu toplum daha da güçlenecek. Kadın aileyi ayakta tutuyor. O yüzden öncelikle aileye saldırıyorlar. Bu toplumun aile yapısına doğrudan saldırıyorlar. Sizler güçlendikçe bu toplum 2071’e kadar ayakta durur. Sizlere güveniyoruz. Siz sadece emredin. Kadın ne kadar güçlendiyse, toplum da devlet de yükseliyor. Sizler varsanız medeniyet var. Bu teşkilatın başlangıcında en önemli faktör sizlersiniz. Geçmiş yönetime de seçilecek yönetime de teşekkür ediyorum” şeklinde konuşarak sözlerini sonlandırdı.

“SINAVIMIZI KAZANACAĞIZ”

Büyükakın’ın ardından kürsüye çıkan AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, kürsüye çıkarak kongreyi selamladı. Kadının önemini vurgulayan Çakır konuşmasında, “Bugün bir güzellikten bahsediyoruz. Bu güzelliğe bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Az önce başkanımız annelerimi ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kadın yoldaşımız, arkadaşımızdır. Kongremiz hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Ardından Kürsüye çıkan Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “19. yılımızdayız. Hedeflerimiz büyük. Yürüyeceğimiz uzun bir maraton var. Evlatlarımıza güçlü, hayallerini kurduğumuz güçlü Türkiye’yi oluşturmanın derdi ile buradayız. Annelerimizle kadınlarımız ile birlikteyiz. Kocaeli’de büyük bir uyum içinde 2023 seçimlerinde daha büyük kazanımlar elde edeceğimiz sınavımızı kazanacağımıza inanıyorum. Allah Mübarek eylesin” ifadelerini kullandı.

3 ÇOCUK MESELESİ

Erkek Milletvekillerin ardından kürsüye çıkan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, kedisinin de kadın kolları teşkilatında görev aldığını hatırlatarak, “Çıkan Kadın Kolları Sizlerle birlikte yürümek her zaman benim için gurur vesilesi oldu. Partimizin mutfağında sizler gibi uzun yıllar görev yaptım. Sizlerin içinden gelen bir kadın kardeşiniz olarak. Nasıl çalıştığını en iyi bilenlerdenim. Bu dava inançlı ve imanlı kadınlarımızın sayesinde ayaktadır. Bugün AK Parti kadın kolları dünya en büyük kadın hareketidir. Türkiye’ye yakışan bir teşkilatız. Kadınlar evladından, eşinden fedakarlıklar yaparak partimizi bu noktaya taşıdı. Kişiliğimizi oluşturan ana karakter ailedir. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 3 çocuk konusu var. Yapılan araştırmalarda bir madde dikkatimi çok çekti. Dünya’da Türkler kadar hızlı yaşlanan bir toplum yokmuş bunun için kadınlarımızın elinden geleni yapmasını rica ediyorum” dedi.

“ARTIK DÜNYA TÜRKİYE’YE DAR GELDİ, UZAYA ÇIKIYORUZ”

Partililere selamlama konuşması yapan Milletvekili İlyas Şeker, “Kadın Kolları Ak Parti’mizin kuruluşundan bu güne kadar yapılan hizmetlerde, yapılan hizmetlerin tanıtımında çok önemli bir rol oynuyor. Hizmetlerin aktarılmasında girmedikleri ev, iş yeri kalmadı. Kapıdan kovuldukları zaman camdan girebiliyor, camdan kovulduğunda bacadan giriyorlar. Neticede anlatmak istedikleri biligiyi mutlaka veriyorlar. Sizlerin anlatımınıza katkı sağlayan, Cumhurbaşkanımıza yaptığı projeler adına teşekkür ediyoruz. Ülkemizde birçok hizmete imza atıldı bu yetmedi artık Dünya Türkiye’ye dar gelmeye başladı. 2023 yılında Türkiye artık Uzay’a gidecek. Yapılan hizmetleri anlatmamız lazım insanoğlu unutuyor. Onların emeğini boşa çıkarmamak için hep birlikte bu hizmetleri anlatacağız. 2023 liderimiz ile birlikte yakalayacağız” sözleri ile kendini ifade etti.

BU ÜLKEDE AÇLIKTAN KİMSE ÖLMEZ

Kürsüde konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş konuşasında, “Her bir siyasi hareket fedekarlık ister. Azmi, cesareti ile emeğini ortaya koyan bir teşkilat ister. Ak Kadınların yüreği ve emeği çok fazladır. Kadınlarımızın çalışma şekli, hızı her şeyi örnektir. Partimizin her kademesinde görev yapmış kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için her seçim önemlidir. Her seçim bir virajdır. 2023’ü gerçekten önemsiyoruz ve bugünden hazırlıklara başlıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Muhalefetin yaptığı yalan dolan iftira. Ülkesi ile ilgili bir hayali yok heyecanı yok. Uzay programı açıklanıyor, muhalefet diyor ki millet aç. Yalan bizim ülkede açlıktan kimse ölmez” dedi.

“AK KADINLAR ÖRNEKTİR”

Ellibeş, “Her siyasi hareketin başarısı liderinin kararlılığı ve milleti ile kurduğu gönül köprüsüyle bağlantılıdır. Biz ne kadar şükretsek azdır. Böyle bir siyasi hareketin içerisinde olmak her faniye nasip olmaz. Kocaeli teşkilatları olarak kurulduğumuz ilk günden beri Türkiye’de örnek gösterilen teşkilatız. Bunda AK Kadınların katkısı da fazladır. 2 yıla yakındır il başkanıyım. AK Kadınlarımızın çalışması örnektir.

“BU ÜLKEDE KİMSE AÇLIKTAN ÖLMEZ”

Her seçim AK Parti için virajdır ama 2023 gerçekten önemli. 2023 seçimlerine bugünden hazırlanacağız. Muhalefetin yaptığı yalan, dolan iftiradır. Doğrusunu söylüyorsunuz yine yalan söylüyorsunuz. Ülke ile ilgili hedefleri yok, hayalleri yok. Bu genelde de böyle, yerelde de böyle. Bu ülkede kimse açlıktan ölmez ama ufukları yok. Uzaya gideceğimize inanmıyorlar, inanmak istemiyorlar” dedi.

SİYASETİN MALZEMESİ İNSANDIR

AKP Kadın Kolları Genel Merkez Kurucuların Mihrimah Belma Satır, “Ak Parti kurucu üyelerindenim. Partide çok fazla üyeliklerde bulundum. 2001yıl ilk defa sahaya yeni çıkıyoruz. O günlerde gazetedeki haberleri toplayıp cumhurbaşkanımıza sundum. O zamanlar dediler ki muhtar bile olamaz ama biz inanmadık hep güvendik kavga bile etmezdik. Milli uzay Ajansını kurduk ama muhalefet ne yaptı. özellikle CHP, anayasa mahkemesine ajansı iptali için gittiler. Bizim yolumuz farklı ama onlar nereye bakıyor sizlere bırakıyorum. Yeter ki nifak tohumu sokmasınlar. Siyasetin malzemesi insan. Nereli olursa olsun, biz herkesin yanındayız bu parti bu yüzden kuruldu. Hedeflerimiz çok ilk hedefimiz 2023 yılı olacak” dedi. Ardından konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Vekili Serpil Kavlak ise “Son noktayı kadınlar koyar. Cumhurbaşkanımız ile birlikte dimdik duracağız.” diyerek son konuşmayı bitirdi.

