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12 Şub 2021 - 17:05- Asayiş G: 12 Şub 2021 - 17:06

Gölcüklü din adamı ve eşi kazada yaşamını yitirdi

Gölcük Piyalepaşa Mahallesinde ikamet eden ve din adamı olan Adem Bakır ve eşi Şehide Bakır, Çorum’un Osmancık ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirirken çocukları ise ağır yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Çorum Osmancık ilçesine bağlı Çayırköyü mevkiinde meydana gelen kazada Samsun’dan İstanbul yönüne giden Gölcüklü Adem Bakır (37) idaresindeki 16 GB 699 plakalı otomobil Vahit Karaçay idaresindeki 74 BU 916 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adem Bakır, eşi Şehide Bakır ve çocukları Mahmut Bakır araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Şehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Adem Bakır ile Mahmut Bakır ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Adem Bakır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada Yaşamını yitiren Adem Bakır ve eşi Şehide Bakır'ın cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bakır çiftinin cenazeleri Orta Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında defnedildi. 

# İstanbul

12 Şub 2021 - 17:05 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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