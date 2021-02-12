Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminde gerçekleşen artışlardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Sanayi üretim endeksi aralıkta aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 9 arttı. Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ile üretim artışının devam edeceğini bekliyorduk. Yıllık yüzde 9’luk artışa, imalat sanayinden yüzde 9.5, ara malı üretiminden yüzde 12,9, orta yüksek teknolojili ürünlerden de yüzde 13,2’lik güçlü katkı gelmesini de önemli buluyoruz. Sanayi üretimindeki artışların süreklilik kazanmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, sanayi üretiminde aralıkta gerçekleşen yüzde 9’luk artışla birlikte 2020 yılının ortalama yüzde 1.6 üretim artışıyla tamamlandığını söyleyerek, “Sanayi üretiminde 2019 yılında yüzde 0.5’lik daralma olmuştu. Pandemiye rağmen 2020’de gerçekleşen bu artışın, salgın sürecinin birçok ülkeden iyi yönetilmesi ve sanayide çarkların durmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz.” dedi.

Üretim artışının ekonomik büyümeye de ilişkin beklentileri güçlendirdiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 10.1’lik artış gösterdi. Buradan dördüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarına sanayiden güçlü katkı geleceğini görüyoruz. 2020 yılını pozitif büyüme ile tamamlayarak, pandemi sürecinde en yüksek büyüyen ülkeler arasına girebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

-T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Aralık ayında cari denge 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi. 2020 yılı 36 milyar 724 milyon dolar açık ile tamamlanmış oldu. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıplarımız maalesef 2020 yılında cari açığın yükselmesine neden oldu. Bunun yanında dış ticaret açığındaki artış da açığı yükselten bir diğer etken. 2019 yılında 16.8 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2020 yılında 37.9 milyar dolara yükseldi. Hizmet gelirleri ise 2019 yılında 35.5 milyar dolar katkı sağlarken, 2020 yılında katkısı sadece 9.6 milyar dolar oldu. 2021 yılında, aşının da yaygınlaşmasıyla turizm gelirlerinin toparlanarak normal seviyelerine erişmesini ve katkısının artmasını temenni ediyoruz.” dedi.