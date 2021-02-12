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12 Şub 2021 - 19:28- Gündem G: 12 Şub 2021 - 19:33

Gazeteci Eranıl, 16 bin kitap topladı

Yozgat merkezde milli eğitime bağlı 3 okulda 3 şehidimiz adına kurulacak olan 3 farklı kütüphane için Körfez'de yayınlanan Bizim Gazete'nin sahibi Mu...
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Yozgat merkezde milli eğitime bağlı 3 okulda 3 şehidimiz adına kurulacak olan 3 farklı kütüphane için Körfez'de yayınlanan Bizim Gazete'nin sahibi Mustafa Eranıl tarafından başlatılan 'Ant içtik şehitlerimizin adını yaşatmaya; kütüphane kuruyoruz' adı altında kitap toplama kampanyasında 16 bin kitap toplandı; toplanan kitaplar Yozgat'ta Şehitler Kütüphanesi'nin kurulmasını organize eden Hatice Aydın isimli öğretmene teslim edildi.  Şehitler adına kurulacak olan kütüphane için başlatılan kitap toplama kampanyasına;Körfezliler başta olmak üzere toplumun her kesimi ciddi destek verdi.

KİTAPLAR TESLİM EDİLDİ 

Başlatılan kitap toplama kampanyası sonrasında 16 bin kitabın toplandığını belirten Mustafa Eranıl, 'Şehitlerimiz için her ne yapsak azdır. Onların hakları hiç bir zaman ödenmez. Şehitlerimiz adına kütüphane kurulduğunu öğrendiğim andan itibaren , 'Ben ne yapabilirim' diye düşündüm. Kitap toplama kampanyası başlattım. Başlatmış olduğum kitap toplama kampanyası neticesinde 16 bin kitap toplandı. Topladığımız kitapları; Şehit Kütüphaneleri adına Yozgat'ta görevli bulunan Hatice Aydın'a teslim ettim. Kitap toplama kampanyasına destek veren;  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e,  toplanan kitapların nakliyesini sağlayan ve aynı zamanda kampanyamıza kitap desteğinde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e, siyasi pati ilçe başkanlarına, sivil toplum örgütü temsilcilerine, muhtarlarımıza,  sendika temsilcilerine, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize; kısacası Körfez halkına çok teşekkür ederim. Çok ciddi şekilde destek verdiler' dedi.

6 AY ÖNCE DE 7 BİN 500 KİTAP 

Bundan 6 ay önce Akdağmadeni'nde  Şehit Mehmet Köklü adına  kurulan kütüphane içinde 7 bin 500 kitap toplayarak  kütüphane görevlilerine teslim ettiğini belirten Eranıl, " Gönül ister ki her bir şehidimiz adına kütüphane kuralım. Ancak bu çok zor oluyor. Herkesin 'Şehitler Kütüphanesi' kapsamında açılacak olan kütüphanelere destek olmasını arzu ederim. Biz, şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Hele hele şehitlerimiz adına  bir kütüphanenin kurulması; yapılan hizmeti daha anlamlı kılmaktadır."dedi. Bu güne kadar kurulacak olan şehitler adına kütüphane için 16 bini son kampanyada olmak üzere 23 bin 500 kitap toplayan Eranıl, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ VERİLECEK

Yozgat'ta açılacak olan kütüphanelere; 24 Temmuz 1997 tarihinde Diyarbakır İli Dicle İlçesi Hani Kırsalı'nda Şehit olan Şehit Er Salih Ekinci'nin ismi; Yozgat Atatürk İlkokulu’nda kurulacak olan kütüphaneye; 5 Temmuz 2002 yılında Elazığ’da şehit düşen Cihan Karadavut’un ismi ise Yozgat Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılacak olan kütüphaneye;  Son olarak 13 Eylül 2001 yılında Edirne Keşan’da şehit düşen Polis Memuru Nuri Tanışman adına açılacak kütüphane ise Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu’nda yer alacak olan kütüphaneye isimleri verilecek.

18 MART'TA AÇILACAK 

Şehitler adına kurulacak olan Kütüphanenin 18 Mart gibi anlamlı bir tarihte açılacağını belirten Eranıl, 'Şehitlerimizin isimler kayıtlarda şehit olarak kalmamalı; onların adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir şeyler yapılmalıdır. Bizler kütüphane açarak şehitlerin adını yaşatıyoruz. Devamı gelecek. İnşallah bir kaç adette Kocaeli'nde şehitlerimiz adına kütüphane kurabiliriz.' dedi.

# Kocaeli, İzmit, Körfez, destek

12 Şub 2021 - 19:28 - Gündem

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