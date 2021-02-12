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12 Şub 2021 - 21:24- Asayiş G: 12 Şub 2021 - 21:26

Karşıdan karşıya geçerken hastanelik oldu

İzmit'te karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmit ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Oğuz Ç'ye, M.A. idaresindeki 41 KG 696 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuz Ç., ilk müdahalenin ardından  Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# Kocaeli, İzmit

12 Şub 2021 - 21:24 - Asayiş

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