Mustafa Polat: Gurur duyulacak bir takımımız var

Belediye Derincespor’da Sportif Direktör Mustafa Polat, Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kalınan maçı değerlendirdi. İlçenin ve Kocaeli’nin gurur duyulacak bir takıma sahip olduğunu belirten Polat öte yandan kulübün yıllık maliyetinin 3 milyon liradan daha az olduğunu vurguladı.

1 PUANA SEVİNEMEDİK

Derince’nin ve ilimizin başarılı spor adamlarından Mustafa Polat gazetemizin sorularına samimi yanıtlar verdi. Bucaspor 1928 maçını değerlendiren ve çok talihsiz bir maçı daha geride bıraktıklarını ifade eden Mustafa Polat şu şekilde konuştu: Yine talihsiz bir maçı daha geride bıraktık. İyi başladığımız maçta öne geçtik ancak hemen golü yedik. İlk yarıyı önde tamamlayabilseydik emin olun bu maç Arnavutköy maçına dönerdi. 1 puana sevinemedik.

RAKİPLERİN KONUMLARI İLE İLGİLENMİYORUZ

Buca milyonları harcamış, bizim alacağımız adamlara 400-500 bin lira vermiş bir takım. Konumları lidermiş, sonuncuymuş bununla ilgilenmedik. Bizim işimiz rakip kim olursa olsun iyi futbol oynamak. Maçı iki defa detaylı bir şekilde izledim. Güzel bir maç olmuş. Mehmet Tosun ile Enes’in topları direkten döndü, yine Mehmet iki kez çok iyi pozisyonda topu kaleye istediği gibi gönderemedi.

ÇOK YAZIK OLDU

İkinci yarıda iki topumuz çizgiden çıktı. Sefa’nın pozisyonunda topu çizgiden çıkaran futbolcu yanlış yerde olmasına rağmen topun kendisine gelmesi büyük şans. Koray’ın penaltı pozisyonu var. Görüntüleri izleyince kararın ne olmasına gerektiğine karar vermeniz zor olmayacak. Aynı pozisyonda iki kez karambolden topu içeriye atamadık. Ceza sahası içinde ekstra yapmamalıydık. Son tercihleri istediğimiz gibi yapamadık. Olmayınca olmadı. 3-4 farklı bir galibiyet elde edebilirdik. Gerçekten çok yazık oldu.

HER MAÇTA OYUNUN HAKİMİ BİZ OLUYORUZ

Sezon başından beri iyi top oynuyoruz. Hopa maçında 2-0 öndeyken maçı berabere bitirdik. Yine Arnavutköy ve Kızılcabölük maçlarında öndeydik, yakalandık. Nevşehir, Malatya Yeşilyurt, Fatsa, Çankaya, Diyarbekir ve hem İzmir’deki hem de buradaki Buca maçlarında oyun olarak çok üstündük ama puanlar kaybettik.

İKİNCİ YARININ LİDERİ BİZİZ

Bu kayıpların yarısını toplayabilsek liderle kafa kafaya olacaktık. Kısmet değilmiş. Şu gerçek ki bu iş konsantasyon işi. Bu konuda bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Her maça ayrı ayrı motive oluyoruz. Samimiyetime inanın gurur duyulacak bir takımımız var. İkinci yarıda üç maç geride kaldı ve ikinci yarının lideriyiz. İnanıyorum ki böyle de devam edecek.

MANİSA GALİBİYETİNİN DEĞERİ

Grubumuzda her takım sürpriz yapabilir. Bu hafta Diyarbekir, Alemdağ maçında çok zorlandı. Kemer, Nevşehir’i devirdi, Kızılcabölük deplasmanda Edirne’yi yendi. Biz geçen hafta Manisa’yı yendik “Kolay maçtı” dediler. Ama son sıradaki o Manisa, Arnavutköy deplasmanından puanla döndü ve rakibimiz 2 puan kaybetti. Böyle olunca bizim Manisa galibiyetimiz daha da değerlendi.

4.750 AMA 2’Sİ TFF’DEN GELİYOR

Borçsuz harçsız bir şekilde bu işi götürmeye çalışıyoruz. 500 bin liraya sezonu bitireceğiz. Dostum alışverişte görsün diye adam almadık. Elimizden geldiği kadar bütçeyi az tutup kaliteli bir takım oluşturmaya çalıştık. Takımın bu sezonki toplam maliyeti 4 milyon 750 bin lira. Bunun 2 milyonu federasyondan geliyor. Yeni biz 3 milyon liradan daha az maliyetli bir kulübüz. Zeki başkanımız, Kemal başkanımız, Adnan başkanımız, yönetimimiz sürekli işin içinde. Onların varlığı takıma güç veriyor.

HOCAMIZDAN ÇOK MEMNUNUZ

Hocamız ve ekibi çok kaliteli. Her birinin heyecanı çok yüksek ve sadece işine odaklılar. Hocamız iyi antrenman yaptırıyor. Burada yatıyor, burada kalıyor. Herkes evinde uyurken o sürekli düşünüyor. Maçtan 1 gün sonra yenileme antrenmanı yaptırdı. Sergenler, Çağdaşlar, Okanlar bu şekilde çıkıyor. İnşallah Fatih hocamız ve ekibi de daha iyi yerlerde olacak.