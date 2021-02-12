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12 Şub 2021 - 21:30- Spor G: 12 Şub 2021 - 21:31

İzmit Belediyespor Başkent’ten üzgün döndü“86-64”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Egle ve Elif’in oynamadığı maçta güçlü Çankaya Üniversitesi’ne 86-64 mağl...

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Egle ve Elif’in oynamadığı maçta güçlü Çankaya Üniversitesi’ne 86-64 mağlup oldu. Özellikle ikinci çeyrekteki etkisiz oyunu ile rakibi karşısında fazla bir varlık gösteremeyen mavi yeşillilerde Wheeler 18, Miray 9, İnci 8, Defne Melissa ve Jovanovic 6’şar, Dos Santos ve İpek 4’er, Aysu da 3 sayı ile oynadı.

SIRADA AVRUPA MAÇLARI VAR

Ev sahibi takımda Zellous 30 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Ayrıca Tan White 21, Gizem ve Talbert de 9’ar sayı ile oynadı. 19 maçında 10. kez mağlup olan İzmit Belediyespor Avrupa maçlarını oynamak üzere Rusya’ya hareket edecek. Kızlarımız 16 Şubat’ta Nadezdha, 18 Şubat’ta ise Dinamo Kursk ile karşılaşacak. Üçüncü test sonucu pozitif çıkan Egle, Rusya’daki maçlarda da forma giyemeyecek.
# İzmit

12 Şub 2021 - 21:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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