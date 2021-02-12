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12 Şub 2021 - 21:34- Gündem G: 12 Şub 2021 - 21:36

Virüsten 97 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 97 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 763 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 97 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 284’e yükseldi. Toplamda 31 milyon 289 bin 306 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 630 testten, 7 bin 763 yeni vaka sayısı, 667 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 572 bin 190 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 108 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 461 bin 204’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 250 olduğu açıklandı.
# covid-19

12 Şub 2021 - 21:34 - Gündem

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