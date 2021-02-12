Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Şub 2021 - 21:40- Spor G: 12 Şub 2021 - 21:41

Türkiye Kupası organizasyonu olmayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) kulüplerden gelen talep doğrultusunda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) kulüplerden gelen talep doğrultusunda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

AÇIKLAMA

TBF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi görüştü. ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti" ifadelerine yer verildi.
# covid-19

12 Şub 2021 - 21:40 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyespor Başkent’ten üzgün döndü“86-64” mask
İzmit Belediyespor Başkent’ten üzgün döndü“86-64”
Kaymakam Yüksel Kara Darıca Gençlerbirliği’nin yanında mask
Kaymakam Yüksel Kara Darıca Gençlerbirliği’nin yanında
Gölcükspor’un hükmen yenilgisi resmileşti mask
Gölcükspor’un hükmen yenilgisi resmileşti
Darıca, bu sana hiç yakışmadı: 0-1 mask
Darıca, bu sana hiç yakışmadı: 0-1
Gölcük Kaf-Kaf'ı tuzağa düşürdü 2-0 mask
Gölcük Kaf-Kaf'ı tuzağa düşürdü 2-0
Buca elimizden zor kurtuldu 1-1 mask
Buca elimizden zor kurtuldu 1-1
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor mask
Kocaeli'de yüz yüze eğitim başlıyor
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek! mask
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda mask
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu mask
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu
Gebze'de 613 firma eleman arıyor mask
Gebze'de 613 firma eleman arıyor
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti mask
CHP'li genç meclis üyesi intihar etti

GALERİ

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki mask
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi mask
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı mask
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat mask
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat
Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol mask
Türkiye’nin otomobili için Kocaeli'de çok önemli protokol
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL