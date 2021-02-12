Türkiye Kupası organizasyonu olmayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) kulüplerden gelen talep doğrultusunda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.
AÇIKLAMA
TBF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi görüştü. ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti" ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.