CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak hakkında ilk defa konuştu. Gündem açıklamasında Adak hakkında Faik Öztrak hükümeti eleştirdi.
CHP sözcüsü Faik Öztrak’dan Tugay Adak Açıklaması!
İŞSİZLİK NEDENİYLE YAŞAMINA SON VERDİ
Yine bizim ailemizden, CHP Kocaeli Kartepe Belediye Meclis üyemiz, 28 yaşındaki Tugay Adak kardeşimiz, işsizlik nedeniyle girdiği bunalımdan çıkamayarak, yaşamına son verdi.
25’İNDE GENCECİK FİDANLARIMIZ
Gerçekten ne diyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Her ölüm erken ölümdür. Ama 25’inde gencecik fidanlarımızı, hayatta tutamıyorsak, gökyüzüne bakıp, Ay’ı görmeyi değil.
ÖZELEŞTİRİ YERİNE HÜKÜMETE YÜKLENDİ
Şapkayı önümüze koyup, gençlerimizin halini görmemiz gerekir. Bugün siyasetin en önemli meselesi, en önemli gündemi bu olmalıdır. Ülkeyi yönetenler bu gündemden kaçamaz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
The End - Öztrak sen bu siyaseti bırak, iyice saçmalamışsın, işe alma sözünü Akparti değil chp vermiş, birde bu rahmetli genç kardeşimiz chp uğruna gözünü kaybetmiş, ama sizin için söz uçar yazıya dökülmeden kaybolur, kendinizi suçlayın başkalarını değil
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.