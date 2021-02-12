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12 Şub 2021 - 21:50- Siyaset G: 12 Şub 2021 - 21:55

CHP için gözünü kaybetti, parti sözünü tutmayınca intihar etti! CHP Genel Merkez'den açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında CHP Genel Merkezi, CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak hakkında ilk defa konuştu.
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak hakkında ilk defa konuştu. Gündem açıklamasında Adak hakkında Faik Öztrak hükümeti eleştirdi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak’dan Tugay Adak Açıklaması!

İŞSİZLİK NEDENİYLE YAŞAMINA SON VERDİ

Yine bizim ailemizden, CHP Kocaeli Kartepe Belediye Meclis üyemiz, 28 yaşındaki Tugay Adak kardeşimiz, işsizlik nedeniyle girdiği bunalımdan çıkamayarak, yaşamına son verdi. 

25’İNDE GENCECİK FİDANLARIMIZ

Gerçekten ne diyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz.   Her ölüm erken ölümdür. Ama 25’inde gencecik fidanlarımızı, hayatta tutamıyorsak, gökyüzüne bakıp, Ay’ı görmeyi değil.

ÖZELEŞTİRİ YERİNE HÜKÜMETE YÜKLENDİ

Şapkayı önümüze koyup, gençlerimizin halini görmemiz gerekir.    Bugün siyasetin en önemli meselesi, en önemli gündemi bu olmalıdır. Ülkeyi yönetenler bu gündemden kaçamaz.
# Kocaeli

12 Şub 2021 - 21:50 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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The End - Öztrak sen bu siyaseti bırak, iyice saçmalamışsın, işe alma sözünü Akparti değil chp vermiş, birde bu rahmetli genç kardeşimiz chp uğruna gözünü kaybetmiş, ama sizin için söz uçar yazıya dökülmeden kaybolur, kendinizi suçlayın başkalarını değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 22:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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