CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak hakkında ilk defa konuştu. Gündem açıklamasında Adak hakkında Faik Öztrak hükümeti eleştirdi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak’dan Tugay Adak Açıklaması!

İŞSİZLİK NEDENİYLE YAŞAMINA SON VERDİ

Yine bizim ailemizden, CHP Kocaeli Kartepe Belediye Meclis üyemiz, 28 yaşındaki Tugay Adak kardeşimiz, işsizlik nedeniyle girdiği bunalımdan çıkamayarak, yaşamına son verdi.

25’İNDE GENCECİK FİDANLARIMIZ

Gerçekten ne diyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Her ölüm erken ölümdür. Ama 25’inde gencecik fidanlarımızı, hayatta tutamıyorsak, gökyüzüne bakıp, Ay’ı görmeyi değil.

ÖZELEŞTİRİ YERİNE HÜKÜMETE YÜKLENDİ

Şapkayı önümüze koyup, gençlerimizin halini görmemiz gerekir. Bugün siyasetin en önemli meselesi, en önemli gündemi bu olmalıdır. Ülkeyi yönetenler bu gündemden kaçamaz.