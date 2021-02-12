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12 Şub 2021 - 22:17- Spor G: 12 Şub 2021 - 22:18

Muhammed Fatih: Vardır bunda da bir hayır

Belediye Derincespor’un başarılı savunmacısı Muhammed Fatih Güler, Bucaspor karşısında hak ettikleri galibiyeti alamadıkları için üzgün olduğunu belir...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Belediye Derincespor’un başarılı savunmacısı Muhammed Fatih Güler, Bucaspor karşısında hak ettikleri galibiyeti alamadıkları için üzgün olduğunu belirtti.

SAHALARINA HAPSETTİK

90 dakika boyunca rakipten çok üstün bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden İzmitli futbolcu Muhammed Fatih şu şekilde konuştu: Buca’yı yenmek istiyorduk. Rakibimizin eksikleri ile ilgili hafta arasında çok iyi çalıştık. 90 dakika boyunca elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda rakibi sahasında hapsettik. Galibiyet hakkımızdı. Olmadı... Vardır bunda da bir hayır.

BU İŞİ BAŞARACAĞIZ

Geçen hafta cezalıydım. Hocam sağ olsun formayı Buca maçında yine verdi. Elimden geleni yaptım. Daha iyisini yapmak için çalışmalarımı sürdüreceğim. İç saha maçlarında ikinci yarıdaki kalede şansımız yaver gitmiyor nedense. Alemdağ’ı deplasmanda mağlup edip Buca maçındaki kaybı telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu iş daha bitmedi. Play-Off'a kalıp bu işi başaracağız. Takım arkadaşlarıma da bu anlamda çok güveniyorum.

12 Şub 2021 - 22:17 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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