Fatih Uygun: Futbolcularımın yüreklerine sağlık

Belediye Derincespor’un genç teknik direktörü Fatih Uygun, Bucaspor maçındaki oyunlarından ötürü futbolcuları kutladı. Neden çok gol kaçırdıkları ile ilgili sorulan soru üzerine de Uygun “Futbolda gol kaçırmak da var. Bugün kaçırırlar yarın atarlar” yanıtını verdi.

BUNU ONLAR SAĞLADI

Özellikle ikinci yarıda rakiplerine nefes aldırmadıklarını belirten Fatih Uygun şu şekilde konuşu: Rakip ayırmadan her maça 3 puan için çıktıklarını ifade eden Fatih Uygun şu ifadelere yer verdi: İkinci yarının lideriyiz. Bu önemli bir detay. Bunu sağlayan oyuncularımın yüreklerine sağlık. Buca maçında da çok iyi oynadılar. Özellikle ikinci yarıda rakibe nefes aldırmadılar. Doğru, net goller kaçırdık, rakip takım çizgiden top da çıkardı.

2 MAÇTA 9 GOL ATAN DA BİZDİK

Buca maçında sıkıntı yaşayacağımız konu şuydu. Merkezde topu kaybettiğimizde bu alanı hızlı geçiyorlardı. Nitekim ilk yarıda iki kez bu şekilde pozisyona girdiler. İkinci yarı ise buna hiç izin vermedik. Futbolda gol kaçırmak da var. Hiç bir oyuncumu kaçırdığı gol için sorgulamam. Neticesinde Buca maçından önceki 2 maçta toplam 9 gol atan bir takım da bizdik. Bu maçta kaçırırlar, yarın atarlar. Yeter ki böyle oynamaya devam etsinler.

AMACIMIZ BELLİ

Bizim için Manisa, Buca fark etmiyor. Yani sonuncuymuş, lidermiş hiç ilgilenmiyoruz. Bir amacımız var ve o amaç uğruna mesaimize devam edeceğiz. Takım olarak bir konuda daha hassasız. Dış faktörler bizim düşündüğümüz bir alan değil. İşimiz yeşil saha ve hep birlikte buraya odaklanıyoruz. Konsantrasyonumuzu kaybetmeden sezon sonunda hedeflediğimiz maça kadar emin adımlarla ilerleyeceğiz ve bu oyunun da üzerine katarak devam edeceğiz. Evet… Sezonun ikinci yarısına iyi başladık ama daha da önemlisi iyi bitirmek.