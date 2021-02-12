Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın! Kar kalınlığı 30 cm'yi bulacak!

Yapılan açıklamada; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, çıkılması halinde dikkatli ve tedbirli olunması rica olunur." ifadelerine yer verildi.