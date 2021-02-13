Şarkı Felek’in konukları Uzun ve Bozo olacak

Mega FM’de yayın yapan, ilimizin iki genç ve yetenekli radyo programcıları Harun Öndaş ve Beyza İpek’in hazırlayıp sunduğu Şarkı Felek programına Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve tribün lideri Haluk Bozo konuk olacak. 106.5 frekansından yayın yapan Mega FM’de dinlenecek olan programda Uzun ve Bozo gündeme dair sorulara yanıt verecek. 20 Şubat Cumartesi günkü yayın saat 14.00'te başlayacak ve 16.00'da sona erecek.