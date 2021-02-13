Mega FM’de yayın yapan, ilimizin iki genç ve yetenekli radyo programcıları Harun Öndaş ve Beyza İpek’in hazırlayıp sunduğu Şarkı Felek programına Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve tribün lideri Haluk Bozo konuk olacak. 106.5 frekansından yayın yapan Mega FM’de dinlenecek olan programda Uzun ve Bozo gündeme dair sorulara yanıt verecek. 20 Şubat Cumartesi günkü yayın saat 14.00'te başlayacak ve 16.00'da sona erecek.
13 Şub 2021 - 00:09- Spor Güncelleme: 13 Şub 2021 - 00:10
Şarkı Felek’in konukları Uzun ve Bozo olacak
Mega FM’de yayın yapan, ilimizin iki genç ve yetenekli radyo programcıları Harun Öndaş ve Beyza İpek’in hazırlayıp sunduğu Şarkı Felek programına Hodr...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.