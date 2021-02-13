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13 Şub 2021 - 11:25- Gündem G: 13 Şub 2021 - 11:27

Ekipler, gece yarısı yollarda asfalt yama yapıyor  

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece yarısı yolların boş olmasını fırsat bilerek araç trafiğini aksatmadan yol üst yapı çalışmaları yapıyor  

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Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle yollarda oluşan bozulmaları asfalt yama yaparak gideriyor. Gece yarısı trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde asfalt yama çalışması yapan ekipler, trafiği aksatmadan yolları vatandaşlar için güvenli ve konforlu hale getiriyor.

 

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU CADDELER

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu Alikahya Sakıp Sabancı ve Sanayi Caddeleri’nde asfalt yama çalışması yaptı. Gece yarısı, her iki caddenin bozuk olan kısımlarını kazıyarak yama asfalt yapan ekipler  çalışmalarını birkaç saatlik çalışma ile giderdi. Çalışmalarda ekipler tarafından 80 ton asfalt yama kullanıldı.

 

TRAFİĞİ AKSATMADAN

Turan Güneş Caddesi’nde de gece yarısı yağmur suyu mazgal tamiri ve asfalt yama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, gece yarısı yolların boş olmasını fırsat bilerek araç trafiğini aksatmadan yol konforunu arttırıcı çalışmalar yapıyor.
# Büyükşehir

13 Şub 2021 - 11:25 - Gündem

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