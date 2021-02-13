"Pandemi kime var kime yok?"

AKP İl Kadın Kolları Kocaeli Teşkilatı 6. Olağan Kongresi geçtiğimiz gün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Mevcut atanmış Başkan Yasemin Özdemir’in tek aday olduğu kongrede toplam 50 kişilik yönetim kurulu seçildi. Yasemin Özdemir’in seçilmiş başkan olduğu kongreye İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız tepki gösterdi. Pandemi nedeni ile esnafın zor günler geçirdiğini ifade eden Yıldız, AKP’nin sosyal mesafesiz kongresini eleştirdi.

“BORÇLAR KATLANARAK BÜYÜYOR”

AKP pandemi kurallarını hiçe sayarak binlerce kişinin sosyal mesafesiz yan yana durduğu kongrelerden birini ilimizde gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, “AKP İl Kadın Kolları 6. Olağan kongresi Kongre Merkezi’nde pandemiye rağmen ve pandemi kurallarına dikkat etmeksizin bugün yapıldı. Ekonomide yaşanan darboğaz, birçok sektörü ve vatandaşımızı etkiledi. Bu durumdan en çok etkilenen de maalesef ki yalnız bırakılan küçük esnaf. Esnafımız hem gelir kaybı yaşarken hem de aynı zamanda borçları katlanarak büyüyor” dedi.

KİM AÇIKLIK GETİRECEK

Yıldız açıklamasının devamında, “Siftah yapamayan esnaf eve ekmek götürmekte bile zorlanıyor. Esnafın, vatandaşın pandemi ve kısıtlamalarla beli bükülmüşken AKP’nin hınca hınç insanlarla dolu salonlarda kongre yapması reva mı? Kim bu konuya açıklık getirecek? Salgın dolayısıyla lokantalar ve cafeler kapalı, kongre salonları dolu. Hava hoş, ölen ölsün, salonlara gidenler düşünsün mü diyeceğiz?” ifadelerini kullandı.