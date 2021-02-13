Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 Şub 2021 - 12:31- Siyaset G: 13 Şub 2021 - 12:33

"Pandemi kime var kime yok?"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AKP Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde pandemi kurallarının hiçe sayılmasını eleştirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

AKP İl Kadın Kolları Kocaeli Teşkilatı 6. Olağan Kongresi geçtiğimiz gün Kocaeli uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Mevcut atanmış Başkan Yasemin Özdemir’in tek aday olduğu kongrede toplam 50 kişilik yönetim kurulu seçildi. Yasemin Özdemir’in seçilmiş başkan olduğu kongreye İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız tepki gösterdi. Pandemi nedeni ile esnafın zor günler geçirdiğini ifade eden Yıldız, AKP’nin sosyal mesafesiz kongresini eleştirdi.

“BORÇLAR KATLANARAK BÜYÜYOR”

AKP pandemi kurallarını hiçe sayarak binlerce kişinin sosyal mesafesiz yan yana durduğu kongrelerden birini ilimizde gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, “AKP İl Kadın Kolları 6. Olağan kongresi Kongre Merkezi’nde pandemiye rağmen ve pandemi kurallarına dikkat etmeksizin bugün yapıldı. Ekonomide yaşanan darboğaz, birçok sektörü ve vatandaşımızı etkiledi. Bu durumdan en çok etkilenen de maalesef ki yalnız bırakılan küçük esnaf. Esnafımız hem gelir kaybı yaşarken hem de aynı zamanda borçları katlanarak büyüyor” dedi.

KİM AÇIKLIK GETİRECEK

Yıldız açıklamasının devamında, “Siftah yapamayan esnaf eve ekmek götürmekte bile zorlanıyor. Esnafın, vatandaşın pandemi ve kısıtlamalarla beli bükülmüşken AKP’nin hınca hınç insanlarla dolu salonlarda kongre yapması reva mı? Kim bu konuya açıklık getirecek? Salgın dolayısıyla lokantalar ve cafeler kapalı, kongre salonları dolu. Hava hoş, ölen ölsün, salonlara gidenler düşünsün mü diyeceğiz?” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, AKP

13 Şub 2021 - 12:31 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Düdüklü kongrede seçilmiş başka Özdemir! mask
Düdüklü kongrede seçilmiş başka Özdemir!
CHP’li eski başkanlar Tugay’ın intiharı ile ilgili konuştu! mask
CHP’li eski başkanlar Tugay’ın intiharı ile ilgili konuştu!
DEVA Gebze’de 4 mahalle  temsilcisi daha atandı mask
DEVA Gebze’de 4 mahalle  temsilcisi daha atandı
DEVA Körfez’den yeni müdür Kurt’a ziyaret mask
DEVA Körfez’den yeni müdür Kurt’a ziyaret
İYİ Parti Karamürsel’den SEPAŞ’a karşı imza kampanyası  mask
İYİ Parti Karamürsel’den SEPAŞ’a karşı imza kampanyası 
Enis Berberoğlu yeniden milletvekili mask
Enis Berberoğlu yeniden milletvekili
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek! mask
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda mask
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda
Gebze'de 613 firma eleman arıyor mask
Gebze'de 613 firma eleman arıyor
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu mask
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Genç hemşire hayatını kaybetti mask
Genç hemşire hayatını kaybetti

GALERİ

Kartepe'de kar etkili oldu mask
Kartepe'de kar etkili oldu
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki mask
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi mask
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı mask
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat mask
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL