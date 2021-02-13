Derince Stadı yeni zeminine kavuşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın müjdeyi verdi, Derince Stadı’nın zemini için hemen harekete geçildi. Aralık ayının son günlerinde yaptığı ziyarette Derince’deki zeminin yenileneceğini belirten Başkan Büyükakın’ın talimatı sonrası Büyükşehir tarafından ihale gerçekleştirildi. İhaleye 11 firma katılarak teklif verdi.
11 FİRMA TEKLİF VERDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sportif alanların yenilenmesine devam ediyor. Birçok spor tesisini şehre kazandıran Büyükşehir, aynı zamanda zamanla yıpranan tesisleri elden geçiriyor. Bu kapsamda Derince Stadı’nda bulunan sentetik çim halı sahanın değişimini gerçekleştirecek. Büyükşehir İhale Salonu’nda online olarak yapılan ihaleye 11 firma teklif verdi.
AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FAYDALANACAK
İş kapsamında Derince Stadı’nın yıpranan 8215 metrekarelik sentetik çim halısı sökülerek yerine yenisi döşenecek. İhale sonucunun netleşmesinin ardından işi alan firma kısa sürede yeni sentetik çim halıyı döşerken Derince’deki amatör spor kulüpleri faydalanacak.
MÜJDEYİ BAŞKAN VERMİŞTİ
Derince’de saha incelemesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Altı aylık bir zaman diliminde, Derince'deki ve çevredeki tüm amatör spor kulüplerinin faydalanacağı yeni zeminle takımlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz” müjdesini vermişti.
İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
Zafer Karabacak 1 milyon 143 bin TL
Dinarsportif inşaat 1 milyon 149 bin 403 TL 72 Kuruş
Yazar Bilişim 1 milyon 197 bin 316 TL
Nursan Yapı 1 milyon 198 bin 709 TL
Geo Tek 1 milyon 234 bin 240 TL 44 Kuruş
Ferudun Elmas 1 milyon 241 bin 314 TL
Abdulkahar Onur 1 milyon 251 bin 885 TL 20 Kuruş
İvme Mühendislik 1 milyon 262 bin 849 TL
Rıdvan İnşaat 1 milyon 347 bin 812
Atlasbk İnşaat 1 milyon 366 bin 596 TL
NBeb Mimarlık 1 milyon 662 bin 800 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.