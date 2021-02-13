Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 Şub 2021 - 13:47- Gündem G: 13 Şub 2021 - 13:49

Kocaeli'de ihtiyaç sahiplerine 2.1 milyar lira destek sağlandı

Kocaeli'de, toplumun dezavantajlı gruplarını desteklemek amacıyla geçen yıl 2,1 milyar lira harcandığı bildirildi.
mask

Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik geliştirilen hizmet modellerinin dünyaya örnek olabilecek standartta olduğunu vurguladı. Sosyal politikaları çok ciddi tedbir alarak uyguladıklarını bildiren Yavuz, "Eskiyle kıyaslanamayacak oranda engelli istihdamı gerçekleştiriyoruz. Özellikle kamuda engelli istihdamında çok daha fazla artış söz konusu oldu. Özel sektör kuruluşları da belli oranda engelli çalıştırmak zorunda." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de geçen yıl toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 1,4 milyar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da 700 milyon lira aktarıldığını belirten Yavuz, toplam 2,1 milyar lira destek sağlandığına dikkati çekti.

"SALGINDAN ETKİLENEN KARDEŞLERİMİZE BİRÇOK YARDIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Vali Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara her alanda destek olduklarını vurgulayarak, "Engelli bakımından tutun engelli maaşlarına, pandemi vesilesiyle kayba uğrayan kardeşlerimize takviyeler de dahil birçok yardımları gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu. 

Aşılama faaliyetlerinin sürdüğüne de işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Lütfen yakınlarınızı, özellikle 60 yaş üstündeki insanlarımızın aşılanması konusunda teşvik edin. 60 yaş üstünün mutlaka aşı yaptırması gerektiğini öneriyor ve tavsiye ediyoruz çünkü aşının koruyuculuğu konusunda bir tereddüt söz konusu değil. Aşılama faaliyetlerine katılımda bir sorun yaşanmazsa normalleşmeyi daha hızlı sağlayabiliriz. Aşılıma işlemi tamamen şeffaf şekilde sırası gelen yaş gruplarına göre yapılıyor. Ben de henüz aşı yaptırmadım çünkü sıram gelmedi. Sıram geldiğinde bende yaptıracağım. Bizim gibi toplumla iç içe olan kesimlerin mutlaka yaptırması gerekiyor."
# Kocaeli, aile, destek, koronavirüs

13 Şub 2021 - 13:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince Stadı yeni zeminine kavuşacak mask
Derince Stadı yeni zeminine kavuşacak
Ekipler, gece yarısı yollarda asfalt yama yapıyor   mask
Ekipler, gece yarısı yollarda asfalt yama yapıyor  
Virüsten 97 kişi hayatını kaybetti mask
Virüsten 97 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor! "Ölüm korkusu yaşadım" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor! "Ölüm korkusu yaşadım"
Kocaeli Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları mask
Kocaeli Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları
2014 model sedan Mercedes-Benz araç icradan satılıktır mask
2014 model sedan Mercedes-Benz araç icradan satılıktır
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek! mask
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda mask
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda
Gebze'de 613 firma eleman arıyor mask
Gebze'de 613 firma eleman arıyor
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu mask
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Genç hemşire hayatını kaybetti mask
Genç hemşire hayatını kaybetti

GALERİ

Kartepe'de kar etkili oldu mask
Kartepe'de kar etkili oldu
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki mask
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi mask
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı mask
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat mask
Kocaeli Barosu’na 5 yeni avukat
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL