Aranan kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında T.A. (40) isimli şahıs, birden fazla kişi tarafından yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından tutuksuz yargılandığı mahkemece 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından T. A. isimli şahıs düzenlenen operasyon ile Körfez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.