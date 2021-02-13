Türkiye Değişim Partisi, logosu mahkemede onaylandı  

Doğu Parti, Türkiye Değişim Partisi’nin logosunun kendi parti logolarına benzer olduğu ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi istendi. Konuyla ilgili görülen dava sonuçlandı. Dava sonucu Türkiye Değişim Partisi Sözcüsü Uğur Aksöz tarafından yapılan basın açıklaması ile duyuruldu.

"BARIŞA BİRLEŞECEĞİZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Doğru Parti’nin Anayasa Mahkemesine açtığı; Logomuzun iptali davası ‘red edilmiştir.’ Böylece, Anadolu ile Trakya’yı birleştiren sevgi dolu iki kalbimiz ve Bayrağımızdaki yıldızdan meydana gelen muhteşem logomuz yüce mahkeme tarafından onaylanmış olmaktadır. Sevgi ile saygı ile barışa barışa birleşeceğiz. Aziz milletimize hayırlı olsun.”