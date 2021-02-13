Kartepeliler bu haber sizin için önemli! Aman eski yere gitmeyin

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Kartepe Sosyal Güvenlik Merkezi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren Fatih Sultan Mehmet Mah. Dicle Cd. No:2 Kartepe/ Kocaeli adresinde (Eski Kartepe Belediyesi Binası) hizmet vermeye başlayacaktır. Tüm halkımıza saygıyla duyurulur."