Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Kartepe Sosyal Güvenlik Merkezi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren Fatih Sultan Mehmet Mah. Dicle Cd. No:2 Kartepe/ Kocaeli adresinde (Eski Kartepe Belediyesi Binası) hizmet vermeye başlayacaktır. Tüm halkımıza saygıyla duyurulur."
13 Şub 2021 - 15:47- Gündem Güncelleme: 13 Şub 2021 - 15:52
Kartepeliler bu haber sizin için önemli! Aman eski yere gitmeyin
Kartepe Sosyal Güvenlik Merkezi, yeni binasında hizmet verecek.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.