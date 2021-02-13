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13 Şub 2021 - 15:47- Gündem G: 13 Şub 2021 - 15:52

Kartepeliler bu haber sizin için önemli! Aman eski yere gitmeyin

Kartepe Sosyal Güvenlik Merkezi, yeni binasında hizmet verecek.
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Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,  "Kartepe Sosyal Güvenlik Merkezi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren Fatih Sultan Mehmet Mah. Dicle Cd. No:2 Kartepe/ Kocaeli adresinde (Eski Kartepe Belediyesi Binası) hizmet vermeye başlayacaktır. Tüm halkımıza saygıyla duyurulur."
# Kocaeli

13 Şub 2021 - 15:47 - Gündem

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