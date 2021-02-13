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13 Şub 2021 - 15:53- Eğitim G: 13 Şub 2021 - 16:45

Drone'u martı zannetti! Böyle avlamaya çalıştı

Gölcük'te havada çekim yapan bir droneyi martı zanneden kedi, sinsice yaklaşarak avlamaya çalıştı. Kameralara yansıyan o anlar görenleri gülümsetti.
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Gölcük'te çekim yapan bir dronu iniş sırasında martıya benzeten kedi, sinsice yaklaşarak dronu incelemeye başladı. Dronun etrafında dolaşarak patileriyle cihazı yoklayan kedi, martı avlar gibi yaklaştığı cihazı uzun süre inceledi. Cihazın uçma anlarında tedirgin olarak uzaklaşan kedinin dronu av zannederek incelemesi ise görenleri şaşırttı.
# Droneyi, martı, zannetti!

13 Şub 2021 - 15:53 - Eğitim

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