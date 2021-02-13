Drone'u martı zannetti! Böyle avlamaya çalıştı

Gölcük'te çekim yapan bir dronu iniş sırasında martıya benzeten kedi, sinsice yaklaşarak dronu incelemeye başladı. Dronun etrafında dolaşarak patileriyle cihazı yoklayan kedi, martı avlar gibi yaklaştığı cihazı uzun süre inceledi. Cihazın uçma anlarında tedirgin olarak uzaklaşan kedinin dronu av zannederek incelemesi ise görenleri şaşırttı.