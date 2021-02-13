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13 Şub 2021 - 16:05- Gündem G: 13 Şub 2021 - 16:11

Dereden kurtardıkları köpekleri elleriyle kuruladı  

İzmit Kumla deresine düşen sokak köpeklerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İzmit ilçesi kumla deresine düşen 2 köpeği kurtardı. Kurtarılan köpekleri itfaiye ekipleri elleriyle kuruladı.

DEREDEN ÇIKARILDILAR

Sabah saatlerinde 2 köpek İzmit ilçesi Kumla deresine düştü. İşe giden bir vatandaşlar dere içerisindeki köpekleri görünce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti.

İTFAİYE ELLERİYLE KURULADI

Kısa sürede ihbar yapılan yere ulaşan İtfaiye ekipleri merdivenle dereye indi. 2 İtfaiye ekibi köpekleri yakaladı. Yakalanan köpekler itfaiye erlerinin kucağında merdivenle dereden çıkarıldı. Bitkin halde ve derede ıslanan köpekleri itfaiye ekipleri elleriyle kuruladı.

DOĞAYA SALINDI

Kurulanan köpeklere daha sonra mama verildi. İtfaiye ekiplerince kontrolleri yapılan köpeklerde her hangi bir sıkıntı bulunmadığı belirlendi. Karınları doyurulan köpekler doğaya salındı.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Şub 2021 - 16:05 - Gündem

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