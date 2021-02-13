Dereden kurtardıkları köpekleri elleriyle kuruladı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İzmit ilçesi kumla deresine düşen 2 köpeği kurtardı. Kurtarılan köpekleri itfaiye ekipleri elleriyle kuruladı.
DEREDEN ÇIKARILDILAR
Sabah saatlerinde 2 köpek İzmit ilçesi Kumla deresine düştü. İşe giden bir vatandaşlar dere içerisindeki köpekleri görünce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti.
İTFAİYE ELLERİYLE KURULADI
Kısa sürede ihbar yapılan yere ulaşan İtfaiye ekipleri merdivenle dereye indi. 2 İtfaiye ekibi köpekleri yakaladı. Yakalanan köpekler itfaiye erlerinin kucağında merdivenle dereden çıkarıldı. Bitkin halde ve derede ıslanan köpekleri itfaiye ekipleri elleriyle kuruladı.
DOĞAYA SALINDI
Kurulanan köpeklere daha sonra mama verildi. İtfaiye ekiplerince kontrolleri yapılan köpeklerde her hangi bir sıkıntı bulunmadığı belirlendi. Karınları doyurulan köpekler doğaya salındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.