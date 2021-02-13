Kadir Topbaş hayatını kaybetti

16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Uzun zamandır hastanede tedavi altında olan Kadir Topbaş'ın ölüm haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Entübe edilmiş şekilde tedavisine devam edilen Topbaş'ın durumu, daha sonra ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesi ile devam ediyordu.

İMAMOĞLU: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak acısını şu sözlerle paylaştı: " Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim."

YAVAŞ: SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadesini paylaştı.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

8 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi. Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etti.