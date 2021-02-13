Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 Şub 2021 - 17:50- Asayiş G: 13 Şub 2021 - 17:58

TEM otoyolunu kilitleyen zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İzmit TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tünel içinde meydana gelen kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Video için play'e tıklayın


Kaza TEM otoyolu İzmit kesimi Korutepe tünelleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DJG 509 plakalı hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkması sonucu, 3 tır bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 27 P 2295 plakalı tırda sıkışan sürücü Ahmet A. adlı sürücü yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tünel içinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında ise TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında TEM otoyolunda trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

# yardım, İzmit

13 Şub 2021 - 17:50 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karşıdan karşıya geçerken hastanelik oldu mask
Karşıdan karşıya geçerken hastanelik oldu
5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü mask
5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
Gölcüklü din adamı ve eşi kazada yaşamını yitirdi mask
Gölcüklü din adamı ve eşi kazada yaşamını yitirdi
Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı mask
Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı
Körfez yasta! 17 yaşında hayatını kaybetti mask
Körfez yasta! 17 yaşında hayatını kaybetti
Gözaltına alınan 17 kişi serbest! mask
Gözaltına alınan 17 kişi serbest!
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek! mask
Marmara bir hafta boyunca kara gömülecek!
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda mask
Derince Araştırma Hastanesindeki hırsızlık olayı yargıda
Gebze'de 613 firma eleman arıyor mask
Gebze'de 613 firma eleman arıyor
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu mask
50 yıllık pastacı iş yerinde ölü bulundu
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın! Kar kalınlığı 30 cm'yi bulacak! mask
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın! Kar kalınlığı 30 cm'yi bulacak!
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
İzmit'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

GALERİ

Kartepe'de kar etkili oldu mask
Kartepe'de kar etkili oldu
Alkollü sürücü aracını kanala devirince polise 'nöbet tutuyorum' dedi mask
Alkollü sürücü aracını kanala devirince polise 'nöbet tutuyorum' dedi
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki mask
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi mask
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı mask
Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL