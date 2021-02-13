Edinilen bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Asan Sokak'ta iki katlı bir binada yanan sobaya atılan pil, aniden patladı. Patlama sonucu çıkan duman ile paniğe kapılan bina sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yanma meydana gelmeyen evde tedbir amaçlı kontrol yaptı. Yaralananın olmadığı olay sonrasında ekipler, yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.