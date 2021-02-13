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13 Şub 2021 - 18:54- Gündem G: 13 Şub 2021 - 18:57

Derince’de sözleşme prensipte tamam

Derince Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde prensip anlaşmasına varıldı. Salı günü imzaların atılacağını açıklayan Başkan Aygün, “Emekçi kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun” dedi
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Derince Belediyesi’nin çalışanları ve yöneticileriyle büyük bir aile olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Aygün, bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında çalışanların yüzünü güldüren kararın alındığını açıkladı. Derince Belediyesi çalışanlarının yer aldığı DERPAŞ bünyesindeki personelleri kapsayan toplu iş sözleşmesi ile ilgili Başkan Aygün, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

"ALIN TERİ BİZİM İÇİN KUTSALDIR"

Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da yer aldığı görüşmede Başkan Aygün ve sendika arasında prensip anlaşmasına varıldı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan Aygün, “Çalışanlarımızın alın teri bizim için kutsaldır. Belediyemizde devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Hizmet İş Sendikası ile prensipte anlaşmaya vardık. Nasip olursa salı günü imzaları atacağız. Emekçi kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

 

ZİYARET: Derince Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.

# Kocaeli, aile, Derince

13 Şub 2021 - 18:54 - Gündem

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