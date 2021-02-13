İYİ Parti Karamürsel Kadınları broşür dağıttı

İYİ Parti Karamürsel İlçe Kolları Başkanı Dikidaş ve yönetimi ilçede çarşı esnaflarını ve pazarı dolaşarak ‘20 yıllık iktidarınızda milleti tütüne, ekmek kuyruklarına PTT’den yağ kuyruğuna muhtaç eden zihniyet. Daha ne kadar milleti kandıracaksınız, son bir yılda peynire yüzde 27, baklagillere yüzde 60, elektriğe yüzde 31, motorlu taşıt vergilerine yüzde 23, Ayçiçek yağına yüzde 50, yumurtaya yüzde 80, doğalgaza yüzde 32, köprü ve otoyollara yüzde 26.

2021 maaş artışı yüzde 3 + yüzde 3, satın alma gücümüz azaldı, geçim derdi kaygımız arttı, sahte veriler ile açlığa mahkum ediliyoruz, yoksulluk sınırı 8 bin 600 TL’yi aştı. Daha ne zamana kadar bizden fedakarlık bekliyorsunuz’ yazılı broşür dağıttı.

Dikidaş, yaptığı açıklamada, ‘İYİ Parti Karamürsel İlçe Teşkilatımız olarak geçtiğimiz günlerde elektrikleri kesilen Karamürsel halkının seslerini duyurmak amaçlı Karamürsel’de bulunan SEPAŞ enerji müşteri hizmetleri binasının önünde basın açıklaması yapmış, daha sonra imza kampanyası başlatmıştı biz de kadın kolları olarak, bugün Karamürsel’de esnaflarımızı ve pazarı dolaşarak iktidar partisinin 20 yılda milleti kuyruklara muhtaç eden zihniyeti ve bu milleti daha ne kadar kandıracağını halkımıza duyurmak ve SEPAŞ’ın haksız uygulamalarının son bulması için başlatılan imza kampanyasına destek vermek istedik. Esnaf ve vatandaşlarımızın büyük desteğini gördük. Karamürsel esnafına ve halkına teşekkür ediyoruz’ dedi

İYİ Parti Kadın Kollarının ziyaretlerine İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Erol, İlçe Başkan Vekili Halil Bağdat, Teşkilat Başkanı Muharrem Uzun ve yönetim kurulu üyesi Tarık Kuzuoğlu’da destek verdi