Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden 28 yaşındaki Kadir Gündüz’den bir süredir haber alamayan yakınları çevrede kendisini aramaya başladı. Yeşilova Mahallesindeki boş bir arazi üzerindeki bir barakayı kontrol eden yakınları, Kadir Gündüz’ü ipte asılı halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kadir Gündüz’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Gündüz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli olan ve serbest ticaretle uğraştığı öğrenilen Kadir Gündüz’ün neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.