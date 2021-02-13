Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden 28 yaşındaki Kadir Gündüz’den bir süredir haber alamayan yakınları çevrede kendisini aramaya başladı. Yeşilova Mahallesindeki boş bir arazi üzerindeki bir barakayı kontrol eden yakınları, Kadir Gündüz’ü ipte asılı halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kadir Gündüz’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Gündüz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli olan ve serbest ticaretle uğraştığı öğrenilen Kadir Gündüz’ün neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
13 Şub 2021 - 19:30- Asayiş Güncelleme: 13 Şub 2021 - 19:51
Barakada kendini astı
İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden 28 yaşındaki Kadir Gündüz, mahallede bulunan boş bir barakada kendini asarak yaşamına son verdi.
13 Şub 2021 - 19:30 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - İl yönetimi uyuma bir haftsda 5 genç canına kıydı sebepne
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.