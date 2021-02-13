İzmitli şarkıcı Gülpınar ilk şarkısı ‘Güz’ü piyasaya sürdü

Uzun yıllar müzikle uğraşan İzmitli Şarkıcı Olcay Gülpınar, düğün salonlarında sahne alarak yola çıktı. Çocuk yaşlarda müzikle haşır neşir olan Gülpınar, ilk teklisi ‘Güz’ü DMC etiketiyle piyasaya sürdü. Tüm raflarda yerini alan Güz, dinleyicilerden şimdiden tam not aldı. Güz şarkısına bir de klip çeken Gülpınar, herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Güz hakkında konuşan Gülpınar, “Güz, bir kasım gecesi her şeyiyle rüyamda gördüğüm bir şarkıydı ve hemen o gün telefonumla kayıt aldım. Öncesinde de buna benzer çalışmalarım olmuştu ama fırsat bulamadım. Ama pandemi sürecinin etkisi ile bu şarkıyla hayalim gerçek oldu. Geri dönüşler benim için çok önemliydi ve insanlardan aldığım geri dönüşler beni çok mutlu etti. Genellikle rahatlatıcı huzur veren bir müzik olduğunu söylediler. Bunun yanı sıra yorumların genel olarak güzel olması ayrı bir mutluluktu” dedi.

"FARKLI TÜRLERE DE AÇIĞIM"

Yaptığı müziği de değerlendiren Gülpınar, “Slow şarkılar okumayı ve yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden şarkımı da böyle yorumladım. Ama farklı müzik türlerine de açığım. Güz’den sonra yapmayı planladığım şarkılar var. Sözü müziği bana ait hareketli bir şarkının kaydına başlamak istiyorum” şeklinde konuştu.