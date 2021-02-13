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13 Şub 2021 - 20:20- Asayiş G: 13 Şub 2021 - 20:22

Kandıra’da kaçak sigara operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kandıra’da bulunan bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve elektronik makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Şubat günü Kandıra Kefken Mahallesinde ikamet eden S.E. isimli bir şahsın evinde kaçak sigara dolumu yaptığı ve doldurduğu sigaraları Kefken Mahallesinde bulunan büfesinde sattığı ihbarı üzerine şahıs takibe alındı. Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 2 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 6 adet elle makaron doldurma aparatı, 9 bin 864 adet içi dolu makaron, 10 bin 200 adet boş makaron, 9 kilo 468 gram kıyılmış tütün ve 4 bin 448 paket tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.
# Kocaeli

13 Şub 2021 - 20:20 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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