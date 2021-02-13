Alınan bilgiye göre Körfez Çamlıtepe Mahallesi Çınarlı Sokakta bulunan Adem İnanlı’ya ait iki katlı binanın alt katında motosiklet tamiri yapıldığı esnada motosikleti denemek için çalıştıran Adem İnanlı, motosikletin alev alması ile kendini dışarı attı. Alevler motosikletin ardından diğer eşyalara da sıçrayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu odada bulunan eşyalar ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
13 Şub 2021 - 20:22- Asayiş Güncelleme: 13 Şub 2021 - 21:04
Evde tamir etmek istediği motosiklet alevlere teslim oldu
Körfez Çamlıtepe Mahallesinde evin alt katında tamir edilmek istenen motosikletin alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.