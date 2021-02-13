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13 Şub 2021 - 20:21- Gündem G: 13 Şub 2021 - 20:25

Güncel koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 671 hastayla birlikte 7 bin 706 yeni vaka tespit edilirken 93 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 13 Şubat Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 123 bin 305 testle birlikte toplam test sayısı 31 milyon 412 bin 611’e ulaştı.

7 BİN 706 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 671 hastayla birlikte 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896’ya çıktı. Can kaybı da 93 artarak 27 bin 377’ye yükseldi.

BİN 235 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre 7 bin 215 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da bin 235 oldu.

DÜN 7 BİN 763 YENİ VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Şubat verilerine göre, semptom gösteren 667 hastayla birlikte 7 bin 763 yeni vaka tespit edilmişti. 97 kişi yaşamını yitirirken 8 bin 108 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
# covid-19

13 Şub 2021 - 20:21 - Gündem

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