Güncel koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 13 Şubat Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 123 bin 305 testle birlikte toplam test sayısı 31 milyon 412 bin 611’e ulaştı.
7 BİN 706 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Bugün semptom gösteren 671 hastayla birlikte 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896’ya çıktı. Can kaybı da 93 artarak 27 bin 377’ye yükseldi.
BİN 235 AĞIR HASTA VAR
Güncel verilere göre 7 bin 215 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da bin 235 oldu.
DÜN 7 BİN 763 YENİ VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı’nın 12 Şubat verilerine göre, semptom gösteren 667 hastayla birlikte 7 bin 763 yeni vaka tespit edilmişti. 97 kişi yaşamını yitirirken 8 bin 108 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.