  Büyükakın: Kocaeli’nin zeki öğrencileri pandemiye rağmen başarılı olacaktır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim dönemine verilen 3 haftalık aranın ardından yeniden derslerine başlayacak olan öğrencilere başarılar diledi. Büyükşehir olarak, pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Bu zor şartlara rağmen öğrencilerimize düşen; tüm imkânları en iyi şekilde kullanarak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Kocaeli’nin zeki çocuklarının pandemi sürecinde daha çok çalışarak, daha büyük başarılar elde edeceğine gönülden inanıyorum’’ dedi.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminin 2. yarıyılının 15 Şubat itibariyle başlayacağını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Sevgili öğrenciler, iyi bir yarıyıl tatili geçirdiğinizi ve dinlendiğinizi umuyorum. Şimdi tekrar ders başı demenin zamanı geldi. Geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi, ders materyallerinde teknolojinin tüm imkânlarını kullanması, yarınlara güvenle bakması, huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşam sürmesi bizim en büyük önceliğimizdir’’ ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitim sürecinde; Büyükşehir’in Kılavuz Gençlik Modeli kapsamında Bilgievleri ve Akademi Liselerin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘’Ülkemiz ve kentimiz hızla gelişiyor, kalkınıyor. Genç nüfusumuz ve yetişmiş insan gücümüzle Türkiye’miz, dünya üzerinde bir yıldız gibi parlıyor. İnşallah yarının doktorları, mühendisleri, hâkimleri, belediye başkanları sizlerin arasından çıkacak. Sizin iyi bir eğitim almanız, tahsil hayatınızı en güzel şekilde tamamlamanız, mutlu bir şehirde yaşamanız, hepimizin en büyük dileğidir. Bütün gayretimiz, çalışmamız; sizlerin mutluluğu içindir. Ülkemizi; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan yine sizlersiniz’’ şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde Büyükşehir olarak Bilgievleri’nde oluşturdukları EBA erişim noktalarının yanı sıra on binlerce öğrenciye ücretsiz internet imkânı sağladıklarını, sömestre döneminde öğrencilerin derslerine yardımcı olacak test kitapları hediye ettiklerini aktaran Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak olan sınıflardaki öğrencilerimizin, okullarımızda oluşturulan hijyen kurallarına azami derecede dikkat göstereceğine, gerekli tedbirleri alıp, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyacağına gönülden inanıyorum. Uzaktan eğitime devam edecek olan öğrencilerimizin ise bu süreçten alınlarının akıyla çıkacaktır. Bu yıl LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerimize de şimdiden başarılar temenni ediyorum.’’